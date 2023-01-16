 

Автомобиль с российскими туристами упал с 25 метров в Индонезии

16.01.2023, 20:02, Новости дня
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Автомобиль с группой туристов из РФ упал в овраг глубиной около 25 метров в районе Булеленг острова Бали, информирует портал Detik.

Глава отдела по связям с общественностью полиции Булеленга Геде Сумарджайя сообщил, что погибших нет, пассажиры и водитель получили травмы, они уже находятся в больнице, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что тормоза автомобиля отказали и водитель не справился с управлением.

Напомним, самолет с 68 пассажирами и четырьмя членами экипажа рухнул на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале. На нем летели четверо россиян, несколько человек выжили, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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