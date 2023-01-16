Великобритания объявила о поставке Украине бронетранспортеров Bulldog

Британия поставит украинским властям бронетранспортеры Bulldog, а также дополнительное число беспилотников, сообщил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

По словам Уоллеса, Великобритания направит «десятки беспилотных летательных аппаратов» для поддержки украинских артиллеристов, а также управляемые ракеты семейства GMLRS и ПЗРК Starstreak, передает ТАСС.

Министр выразил уверенность, что эти поставки могут привести к изменению хода конфликта на Украине.

Напомним, Британия собирается передать Украине танки Challenger 2, самоходные артиллерийские установки AS-90 и, вероятно, вертолеты Apache. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как поставки отразятся на ходе СВО.

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