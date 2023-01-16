Бывший враг внезапно стал покровителем сбежавшей из России Пугачевой: Не становитесь скотинами!

В прошлом году Алла Пугачева удивила поклонников своим решением перебраться в Израиль в столь сложное для России время. Певица не просто сбежала из родной страны, она высказалась против спецоперации на Украине. Также народная артистка назвала россиян, которые осудили ее решение о переезде на Землю обетованную, холопами и рабами.

Это далеко не единственное резкое высказывание Пугачевой в адрес людей, которые, можно сказать, еще вчера напевали ее песни и восхищались ее талантом. Поэтому многие россияне, в том числе знаменитые, возненавидели 73-летнюю артистку. А некоторые до сих пор считают нужным публично осудить поступки Аллы Борисовны и даже послать ее куда подальше за позицию, которую она заняла.

Отвязаться от Пугачевой призвал журналист Отар Кушанашвили, которого ранее называли врагом Аллы Борисовны. Ведущий ютуб-шоу “Каково?” считает, что так поступать с уважаемым человеком, который довольно много сделал для России, нельзя. “Будьте людьми, не становитесь скотинами!”, – сказал журналист, который, вероятно, решил записаться в покровители пожилой артистки.

Публике известно о давнем конфликте между Отаром Кушанашвили и Аллой Пугачевой. Однажды журналист назвал артистку лошадью Пржевальского, за что та его возненавидела. Сегодня мужчина раскаивается за свои слова. Однако тот факт, что телеведущий публично поддержал опальную певицу, все равно является довольно неожиданным.