Мнение: Законы сияния

Судя по тому, как мало людей привели адекватные примеры сияния, и большая часть адекватных примеров – те, что мы обсуждали раньше, феномен этот пока сложен для понимания.

Даже те, кто интуитивно чувствуют, о чем идет речь, часто путают с этим сиянием искусственный блеск хайлайтеров или блеск зубных виниров, а то и блеск вспотевшей кожи.

Поэтому давайте разбираться, что же конкретно меняет в человеке прокачанный ресурс имиджа, что за поток энергии он дает.

Энергетическая система человека похожа на сердечно-сосудистую систему: кровь идет из сердца по артериям в легкие, насыщается кислородом и течет к органам, а потом возвращается по венам к сердцу. Вот насыщение крови кислородом похоже на ту самую спонтанность, о которой мы говорим. В каждом ресурсе высокий запас спонтанности выглядит по разному, но в каждом ресурсе он делает человека влиятельным и привлекательным для другим.

Можно сказать, что у каждого ресурса – своя собственная валюта, которая делает человека состоятельным.

Валюту одного ресурса можно конвертировать в другую, однако это не так просто как в банке.

В ресурсе Имидж валюта называется обаянием. Чем больше спонтанности в ресурсе человека, тем он обаятельней.

Обаяние дает такую же свободу и такое же влияние в ресурсе Имидж, как деньги дают свободу и влияние в ресурсе Экономика.

Хотя обаяние не так предметно как деньги, его нельзя пощупать (хотя и деньги не всегда можно пощупать, часто это просто цифры), мы можем примерно представить, как выглядит свобода в имидже. Вторую характеристику – влияние, разберем потом, она относится к богоподобию и архетипам, к тем самым 12 типам имиджа. Влияние – это место в социальном поле, а свобода – это еще и запас автономной энергии.

По своей сути свобода – это возможность совершать больше разных движений.

Если мы видим скованное, неживое лицо, оно действует на нас отталкивающе.

Особенно отталкивающе выглядит то, что мы называем “перекошенное”, “зажатое”, “дряблое”, “мертвое”.

Мы хорошо знаем, что такое “наполненное”, “искрящееся” и что такое “пустое”, “погасшее” применительно к лицу и взгляду.

Первое нас притягивает и привлекает, а второе отвращает и даже пугает.

То же самое касается и пластики тела. Мы хотим видеть пластичные тела, живые, гибкие, энергичные и любой зажим, застой, блок, блокада, особенно все, что не только зажато, но и перекошено, искривлено, кажется нам уродливым.

Даже когда речь идет о здоровых, молодых людях, мы сразу видим, кто из них обладает обаянием, то есть высокой живостью и пластичностью лиц и тел, а кто совсем нет, несмотря на свою юность.

В имидже эта часть обаяния называется хорошей кинетикой.

Сияние, которое дает образу очень хорошая кинетика, возникает в восприятии еще и от того, что визуально все самое привлекательное, самое лучшее мы воспринимаем как светящееся, блестящее, это человеческий инстинкт. “Светлый человек” – синоним прекрасного человека, “блестящий человек” синоним превосходного человека. Маленькие дети и дикари тянутся к блестящим предметам в первую очередь, взрослые цивилизованные люди – тоже.

Вот из моей ленты пример. Блеск и сияние этой актрисы виден каждому. И его можно сравнить с полным отсутствием блеска у нее же ранее и с самым началом его появления.

Свобода – это не только высокая подвижность, но и симметричность лица и тела относительно центральной оси, поскольку асимметрия в этом случае воспринимается как кривизна, несбалансированность, нарушение равновесия, диспропорция. Капля воды симметрична, если только ее симметрию не нарушает какая-то сила.

Есть два подхода к увеличению спонтанности в имидже через освобождение кинетики (пластики и мимики).

Первый подход: физическое снятие зажимов.

Это упражнения, массажи и другие воздействия на мышцы тела и лица.

Второй подход: психологическое снятие зажимов.

Это терапия блоков и комплексов, преимущественно самотерапия.

Не трудно заметить, что если зажимов нет, снимать их не нужно. Все и так очень хорошо, мимика и пластика свободны, спонтанности в имидже много.

Однако, у большинства людей зажимов, блоков и комплексов так много, что для освобождения кинетики приходится специально работать.

Косметология, особенно инъекционная, которая восстанавливает жизненные функции кожи, восполняет утраченные ткани, часто имеет кроме полезного и побочный эффект, блокируя кинетику. То же самое делают и силовые тренировки, направленные на развитие мышечной массы. Это не значит, что силовые тренировки или косметологические процедуры вредны, но извлекая пользу, надо помнить про побочный эффект и компенсировать его. Иначе вы получаете новые ткани и мышцы за счет снижения обаяния.

Если вы помните, я когда-то рассказывала, что два самых быстрых способа подключить ресурс – это через два соседних противоположному. Для ресурса Имидж это – ресурс Секс и ресурс Здоровье.

Если вы (нормально) сексуальны и любите подвижные игры на свежем воздухе и танцы, с кинетикой у вас должно быть все в порядке.

А вот если у вас фрустрация или аддикция в ресурсе Секс и двигаться вы совсем не любите, скорее всего и кинетика у вас плохая, мертвая, даже если вы много времени отдаете ресурсу Имидж.

Секс многим семейным людям кажется лишним ресурсом, однако он парный с ресурсом Экономика и тесно связан с прокачкой Имиджа. Поэтому блокировать ресурс секса вредно. Как и аддикция в нем очень вредна.

Продолжу позже про физические и психологические методы снятия зажимов.

А пока объясните, почему улыбка почти всегда выглядит обаятельной, а унылое лицо наоборот?

Какая улыбка выглядит плохо?

А в каких случаях мрачное лицо выглядит обаятельно?