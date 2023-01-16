Bild: Кристина Ламбрехт в январе предлагала добиться отставки Асада

Бывшая министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в первые дни после новогодних праздников предлагала новую тактику давления Европы на Россию – об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на собственные источники в федеральном правительстве.

Чиновник выступила с идеей надавить на Москву не напрямую, а через её союзников, таких как Иран и Сирия. Она предлагала направить оружие и средства связи иранской оппозиции, а также провести военную операцию с целью вынудить сирийского лидера Башара Асада покинуть свой пост.

«Идея заключалась в том, что если Кремль на этом этапе нечувствителен к прямому давлению на него, давление должно оказываться через его союзников. Поддержка революционных настроений в Иране и содействие сирийским оппозиционным силам. Конечные цели: Тегеран должен сфокусироваться на внутренней ситуации и отказаться от широкомасштабной поддержки России хотя бы в краткосрочной перспективе, а президент Сирии Башар Асад должен уйти со своего поста», – рассказал собеседник.

Сам Ламбрехт не подтвердила и не опровергла эту информацию – в коротком комментарии она заметила что доклады, предположительно озвученные на закрытых совещаниях, не могут быть предметом обсуждения в прессе. В ближайшие дни министр уходит в отставку, соответствующее прошение уже подано канцлеру Олафу Шольцу.

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