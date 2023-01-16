 

ЕК призывает ЕС подать заявку на совместные закупки газа к началу весны

16.01.2023, 19:30, Разное
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Вице-президент Еврокомиссии Марош Сефчович заявил, что Еврокомиссия хочет, чтобы ЕС подал заявку на покупку газа ранней весной и заключил первую сделку до лета.

Марош Сефчович заявил, что “цель заключалась в том, чтобы опубликовать совокупный спрос, чтобы привлечь предложения о поставках ранней весной, а затем заключить первую совместную покупку задолго до лета”. В декабре ЕС одобрил систему совместных закупок ЕС не менее 13,5 млрд. кубометров газа к 2023 году. Механизм позволит газовым компаниям ЕС, а также компаниям, использующим “голубое топливо” ЕС, представить свои потребности в импорте. Все страны ЕС должны будут представить заявки в объеме около 13,5 млрд. кубометров. 15% обязательств стран ЕС – заполнить газом подземные резервуары.

Для совместных закупок ЕС наймет специализированную организацию, которая будет заниматься поиском глобальных газовых сделок на международных рынках. Компании, участвующие в этом механизме, смогут решать, покупать ли газ у этой организации. Этот механизм сделает невозможным приобретение российского “голубого топлива” по этому каналу.


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