В рамках проектов “Енисейской Сибири” будут созданы новые рабочие места

Восемь инвестиционных проектов комплексной инвестиционной программы “Енисейская Сибирь” (КИП) позволят создать более 11 тысяч новых рабочих мест в Красноярске к 2040 году, пояснила пресс-служба губернатора.

По сообщению пресс-службы, в понедельник состоялось совещание, посвященное реализации проекта. Оно прошло под председательством губернатора Александра Усса. В настоящее время “Енисейская Сибирь” включает 32 проекта, которые были реализованы на территории Красноярска, Хакасии и Тувы. В настоящее время в регионе реализуется 19 проектов с общим объемом инвестиций 1,4 триллиона рублей.

По просьбам нескольких компаний планируется увеличить портфель СИП Красноярского края до 27 проектов. Общий объем инвестиций в эти проекты составит 2,4 триллиона рублей. К СИП “Енисейская Сибирь” добавятся восемь новых проектов в области сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, логистики и девелопмента. “Они позволят создать более 11 000 новых рабочих мест до 2040 года”, – говорится в сообщении.

Новые проекты включают разработку Черногорских медно-никелевых месторождений и освоение северо-западной части Таймырского бассейна. Также планируется реконструкция существующих и строительство новых мощностей по добыче магнезита из Киргитского или Тальского месторождений. В Емельяновском районе рассматривается возможность создания логистического парка. Ряд других проектов будет связан со строительством жилья и деловых комплексов в районе.

Губернатор поддержал включение проектов в “Енисейскую Сибирь”. Он также отметил, что в нынешние экономические времена поддержка бизнеса и создание условий для реализации новых инициатив жизненно необходимы. За эти годы многое было сделано для повышения инвестиционной привлекательности Красноярского края, увеличения его налогового потенциала и обеспечения создания новых рабочих мест. Мы продолжаем расширяться и работать, несмотря на все трудности, с которыми сейчас сталкивается страна и регион”, – заявил Усс.

КИП является ключевым фактором развития не только страны, но и Сибири. На Красноярском экономическом форуме в марте будут рассмотрены основные перспективы этого проекта и всего, что предстоит сделать в ближайшие пять лет”.

По оценкам экспертов, для реализации СИП потребуется 70 000 человек. В проекте также участвуют малые и средние компании. Крупные предприятия, входящие в КИП, заключили 516 договоров с предпринимателями края на общую сумму более 11 миллиардов рублей.