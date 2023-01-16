 

Чернышенко спрогнозировал рост российского рынка ИИ к 2030 году

16.01.2023, 19:30, Разное
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По словам Дмитрия Чернышенко, вице-премьера РФ, искусственный интеллект используют более 52% крупных российских организаций. Объем рынка в период до 2030 года должен удвоиться и составить 20 миллиардов рублей.

Правительство России, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Сбербанк и Национальная платформа технологических инициатив NTI подписали соглашение о продвижении высокотехнологичной области искусственного интеллекта. Сегодня искусственный интеллект используется более чем на 52% в крупных компаниях по всей стране. По мнению разработчиков дорожной карты, в 2025 году это может принести до 2% ВВП России.

“В рамках этой дорожной карты предполагается подготовить более 60 технологически перспективных решений. Оценивать их будут по расширению российского рынка технологий ИИ. К 2030 году он должен быть не менее 20 миллионов рублей, то есть вырасти как минимум в два раза”, – заявил Чернышенко.

Владимир Путин распорядился как можно быстрее внедрить искусственный интеллект в массовом масштабе. Чернышенко заявил, что уверен, что дорожная карта станет важнейшим инструментом в действительно партнерской работе между государственными руководителями и теми, кто работает на рынке масштабного внедрения технологий ИИ. Кирилл Дмитриев (генеральный директор РФПИ) заявил, что соглашение способствует расширению российской научной, промышленной и кадровой базы, созданию новых центров компетенций, росту инвестиционных, венчурных.
В конце декабря представители российского правительства и бизнеса подписали соглашения о сотрудничестве в пяти высокотехнологичных областях – “Современные и перспективные сети мобильной связи”, “Новое промышленное программное обеспечение”, “Новое общесистемное программное обеспечение”, “Квантовая связь” и “Квантовые вычисления”.


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