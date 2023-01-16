Марго Робби повторила культовый образ Кейт Мосс

Марго Робби давно покорила поклонников своим фирменным стилем. На днях исполнительница роли Харли Квинн в фильме “Отряд самоубийц” повторила культовый образ супермодели Кейт Мосс. Посмотреть фотографии можно в нашем Telegram-канале.

Актриса собрала лук из базовой белой футболки и мешковатых джинсов. Фанаты сразу же отметили, что образ очень похож на те, что Кейт Мосс любила носить в 90-х. Марго усовершенствовала аутфит и дополнила его босоножками Bottega Veneta лазурного цвета. Завершили повседневный наряд черные солнцезащитные очки.

Последним фильмом с участием Марго Робби стал “Вавилон” Дэмиена Шазелла. Премьерный показ прошел в знаменитом лондонском кинотеатре BFI IMAX Waterloo. Разумеется, на ковровую дорожку вышли главные звезды картины — сама Марго и ее коллега Брэд Питт.