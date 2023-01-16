 

Пирсинг ногтей возвращается в моду прямиком из 90-х: стильные идеи необычного маникюра

16.01.2023, 18:59, Разное
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Вы можете проколоть уши, сделать пирсинг в носу, в брови или в пупке – этим уже никого не удивить. А вот пирсинг в ногте может стать действительно яркой деталью вашего образа. Тренд маникюра, который был популярен в 90-х годах, вновь феерично врывается в мир моды.

Пирсинг с цепочкой

Весьма необычно будет смотреться пирсинг в двух ногтях, соединенный цепочкой. Это весьма нестандартное решение, которое будет весьма уместно на вечеринке. Цепи являются идеальным дополнением к панк-атмосфере.

Кольца

Серьги-кольца – это основное украшение для тех, у кого проколоты уши. Кроме того, аналогичный декор может украсить ваш маникюр. Такой вариант дизайна хорошо подойдет для нежных классических образов. Это хороший способ сделать сдержанный маникюр чуть более интересным.

Двойной-тройной пирсинг

Для пирсинга ногтей часто используются кольца. Декор будет смотреться гораздо более эффектно, если расположить парные кольца рядом с друг другом. При этом сам дизайн ногтей должен быть ярким, привлекающим внимание. Особенно хорошо такой декор смотрится с анималистичным принтом.

Штанга

Штанги – один из самых популярных вариантов для пирсинга ушей и бровей. Но на ногтях такой вариант смотрится не менее эффектно. Изогнутые штанги придают причудливую атмосферу, а яркие наконечники помогают создать женственный образ.

Проколотые скошенные ногти

Около 10 лет назад была в моде скошенная форма ногтей, напоминающая губную помаду. Сейчас этот способ подпиливания ногтей снова в тренде. К тому же на таких ногтях пирсинг смотрится особенно изящно.

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Ногти с отверстиями

Дыроколы предназначены не только для бумаги. Впервые фигурные отверстия на ногтях начали делать в 90-х. Сейчас дырочки на ногтях в форме сердечек снова актуальны. Вставьте в одно из отверстий колечко для пирсинга – получится просто шикарный маникюр.

Классические овальные ногти

Для пирсинга ногти вовсе не должны быть очень длинными. Короткий овальный маникюр тоже подлежит прокалыванию. Эта идея стильно впишется в офисный образ.


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