Настолько реальны, что хочется прикоснуться: креативные способы использовать искусственные цветы в интерьере

Растения в доме — это всегда живо, креативно и актуально. Но не у каждого есть время и знания, чтобы ухаживать за живыми цветами. К тому же, их можно разместить далеко в каждом месте дома, и в этом случае искусственные растения становятся настоящей находкой. Сейчас есть много декоративных цветов, которые выглядят, как настоящие. Они станут лучшим украшением интерьера, если использовать некоторые лайфхаки.

Создайте виньетку

Один из самых красивых способов использовать искусственные цветы — сделать их частью виньетки. Есть один дизайнерский трюк, — это смешивание настоящих цветов и зелени с искусственными. Попробуйте смешать высушенный эвкалипт с искусственными тюльпанами, и посмотрите, какая получится интересная композиция.

В таком виде ненастоящие цветы будут совсем как живые. Так вы отдадите дань уважения сезону, добавите высоты и цвета виньетке, а также объедините композицию воедино, как ни один элемент виньетки не смог бы.

Создайте композицию с одним искусственным цветком

Не обязательно размещать в комнате объемные букеты или композиции из растений. Иногда достаточно одного цветка! Группировка одного вида красивых искусственных цветов вместе имеет особый фактор привлекательности. Например, используйте сезонные искусственные цветы на прикроватной тумбочке. Они будут напоминать вам о весне, лете или осени.

Подберите идеальный контейнер

Очень красиво цветы смотрятся в широкой, большой вазе. Позвольте цветам переполнить ее, спадая по краям. Такая ваза будет выглядеть довольно красиво, например, с ворохом белых тюльпанов!

Поместите искусственные цветы в те же контейнеры, в которые вы бы поместили их настоящих собратьев. Искусственная композиция в белой урне с довольно узким горлышком вполне подходит. В ней можно было бы разместить и настоящие цветы.

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Искусственные цветы в горшках

Сейчас такие композиции довольно популярны. Они выглядят, как настоящие цветы в горшках с землей. Обычно это весенние крокусы, нарциссы или тюльпаны. Никто не сможет устоять перед их солнечным обаянием. Если вы можете найти что-то вроде этих искусственных луковиц в горшках, купите их. Они действительно украсят вашу комнату и подарят весеннее настроение.

Искусственные цветы в венке

Один действительно красивый способ использовать декоративные цветы — сделать из них венок. Вы можете найти цветы для любого сезона и потом повесить композицию на дверь. Искусственные цветы сегодня все чаще можно увидеть на входной двери. Это оригинально и красиво.

Еще один совет по поводу использования искусственных цветов — не перебарщивайте с ними! Вы же не хотите, чтобы ваш дом выглядел, как цветочный магазин?

Используйте их экономно, достаточно одной красивой композиции в комнате. Но пусть она будет максимально похожей на ту, что создала природа. Потратьте время на работу над каждым цветком, чтобы он выглядел реалистично.