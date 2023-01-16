 

Mazda представила кроссовер MX-30 e-Skyactiv R-EV с роторным мотором

16.01.2023, 18:50, Разное
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Японский автогигант Mazda презентовал новую версию популярного паркетника Mazda MX-30.

Достоинством автомобиля указали гибридную силовую установку с роторным двигателем. В частности, выпущенный экземпляр оснащен агрегатом с общей мощность 170 л.с. Также заявлено что автомобиль сможет проехать до 600 километров на полном баке, та как на 100 км пути расходуется около 1 литра топлива.

В компании предусмотрели несколько режимов езды, которые позволяют подобрать более удобный вариант для комфортной и безопасной езды. Пока разработчики не раскрывают дату поступления в продажу, а также остальные данные о будущем гибридном кроссовере MX-30.


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