Движение по Босфору открылось после блокировки украинским сухогрузом
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В проливе Босфор восстановили судоходство после того, как канал заблокировал шедший с Украины в порт Эрегли в Турции сухогруз МКК-1, сообщило турецкое управление береговой охраны.
«Судно снято с мели. Навигация в проливе восстановлена», – цитирует сообщение управления ТАСС.
Напомним, в понедельник утром вышедшее из украинского порта судно село на мель в Босфорском проливе, перекрыв проход для остальных кораблей. Инцидент произошел из-за неисправности рулевого управления. В операции по снятию судна с мели было задействовано свыше 13 катеров и буксиров береговой охраны.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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