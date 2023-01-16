 

СМИ: Разбившимся в Непале самолетом управляла вдова пилота, погибшего в авиакатастрофе

16.01.2023, 18:40, Новости дня
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На месте второго пилота у рухнувшего в Непале пассажирского самолета находилась 44-летняя Анджу Хативада, вдова погибшего авиакатастрофе в 2006 году летчика, сообщают СМИ.

Супруг Хативады, Дипак Похрел, умер во время крушения самолета Yeti Airlines в Джумле, сообщил представитель перевозчика Сударшан Бартаула, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Вдова училась на пилота на деньги, которые получила по страховке после смерти супруга, добавил он. После обучения она проводила регулярные полеты между Катманду и Покхарой, где и произошло падение. Она провела за штурвалом самолета свыше 6,4 тыс. часов.

Борт с 68 пассажирами и четырьмя членами экипажа упал на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале. В самолете было четверо россиян, несколько человек смогли выжить, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

СК РФ возбудил уголовное дело.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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