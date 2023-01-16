 

Сокровища рода Багратиони: Кому достанется богатое наследство овдовевшего Кикабидзе

16.01.2023, 18:34, Разное
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15 января умер легендарный советский и грузинский актер, автор и исполнитель песен Вахтанг (Буба) Кикабидзе. Ему было 84 года. В 2018 году стало известно, что актер болеет раком мозга. Последние дни своей жизни он провел в больнице.

Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. Учился в Тбилисском государственном институте иностранных языков. Популярность актер завоевал после съемок в картинах “Мимино”, “Не горюй!”, “Совсем пропащий” и других.

Последние несколько лет Кикабидзе вместе с семьей жил в Грузии, в престижном районе Ваке. Там у него роскошный особняк в три этажа. Дом очень уютный и просторный, внутри много антиквариата, все отделано натуральным деревом, а на стенах множество ценных картин. Кикабидзе был фанатом живописи и коллекционером. Он с детства мечтал стать художником, но эта прерогатива досталась сыну, который уехал в Канаду.

Род Вахтанга Кикабидзе происходит из дворянства по материнской линии (династия Багратиони). Бабушка оставила Кикабидзе в наследство настоящие сокровища – ценные вещи рода.

Единственной возлюбленной и женой Вахтанга Кикабидзе стала Ирина Кебадзе, которая родила от него сына. Также пара воспитывала дочь Ирины от предыдущего замужества.

Наследство Вахтанга Кикабидзе достанется как раз детям и троим внукам, ведь жена актера полтора года назад умерла, сообщает Ura.ru.

Вахтанга Кикабидзе похоронят 19 января на Верийском кладбище Тбилиси рядом с матерью, такова была его воля, сообщает телеканал “360”. Проводы состоятся в Тбилисском концертном зале, отмечает RT.


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