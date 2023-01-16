 

Трудная судьба: как живет вытащенная из инвалидного кресла дочь Елены Воробей

16.01.2023, 18:33, Разное
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В подростковом возрасте у наследницы звезды начались проблемы со здоровьем. Вначале врачи говорили про легкий сколиоз. Но боли становились все сильнее. И диагноз оказался неутешительным – у девочки обнаружили сколиоз третьей степени с искривлением позвоночника на 43 градуса. Заболевание грозило инвалидным креслом до конца жизни. Но все обошлось.

В 2018 году Елена Воробей отвезла дочь в Германию. В Мюнхене немецкие медики предложили дорогостоящую операцию. Собрать нужную сумму юмористке помогли коллеги из “Аншлага”. Операция длилась 6 часов, во время которых в позвоночник вмонтировали 20 титановых шурупов со спицами, чтобы поддерживать его и не давать искривляться дальше. Все прошло удачно.

После выздоровления дочь Воробей и сама решила помогать людям – выбрала профессию врача. “Она учится на втором курсе военно-медицинской академии Петербурга, – рассказала “Дни.ру” Елена Воробей. – Это был ее выбор, я не доминировала и никак не влияла. Спасибо ей большое, что она не пошла в артистки – я за то, чтобы каждый человек искал свое место в жизни не по блату, а по призванию”,


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