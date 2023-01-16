 

Для большого метрокольца поставили 48 новых вагонов “Москва-2020”

16.01.2023, 18:32, Разное
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Поставленные вагоны будут обслуживаться в новых депо Большой кольцевой линии (БКЛ) – “Аминьевское” и “Нижегородское”. Это создаст дополнительно 1,9 тысячи рабочих мест, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

“Также время ожидания поездов на станциях БКЛ станет привычно комфортным уже с открытия всей линии”, – передает слова чиновника портал mos.ru.

С 2010 года для столичного метрополитена закупили свыше четырех тысяч современных вагонов. Количество новых составов в подземке превысило 70%.

В 2020 году Департамент транспорта приступил к закупкам инновационных российских поездов “Москва-2020”. Они имеют ряд преимуществ: в салоне на 15% тише, под потолком появились экраны, в каждом вагоне установлено по два кондиционера, а телефоны можно зарядить у каждого сиденья.

В конце декабря 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства Большой кольцевой линии. Градоначальник провел технический пуск на участке от “Каширской” до “Нижегородской”. С пассажирами составы поедут через пару месяцев.

Длина БКЛ превышает 70 километров, на линии построили 31 станцию. Поезда большого метрокольца будут обслуживаться в депо “Нижегородское”, “Аминьевское” и “Замоскворецкое”. У пассажиров появятся новые маршруты передвижения по городу.

Сеть столичного метро за последние 11 лет выросла в полтора раза. Введено в эксплуатацию 195 километров линий, открыто 100 станций и 11 электродепо.


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