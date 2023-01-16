 

Скандалы: Петербуржцы не получат от Беглова ни парка «Тучков буян» ни «Судебного квартала». Оба объекта губернатор обещал построить лично президенту

16.01.2023, 18:25, Разное
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Губернатор Санкт-Петербурга дал обещание президенту России Владимиру Путину построить «Тучков буян» в 2019 году

Сегодня стало известно, что никакого парка на берегу Малой Невы не будет, а возводить буду Судебный квартал, причем за федеральный счет.  Еще в 2012 году Путин предложил перенести Верховный суд в Петербург, однако за десять лет инициатива так и не была исполнена со стороны властей города на Неве. Под «Судебный квартал» было выделено место, освободившееся после сноса здания ФГУП «Прикладной химии» на проспекте Добролюбова Петроградского района.

Однако еще будучи врио губернатора, Беглов пообещал главе государства построить на участке аналог московского парка «Зарядье» под названием «Тучков буян», а квартал перенести на набережную Охты недалеко от Смольного.

Примечательно, что в 2020 году Беглов заявил, что «Тучков буян» будет закончен через два года. Ближе к назначенной дате сдачи объекта выяснилось, что Смольный утвердил проект строительства парка, но строить его в итоге никто так и не начал.

В 2023 году стало известно, что в документы Федеральной адресной программы внесли изменения, теперь территория на берегу Малой Невы опять отдана под Судебный квартал, но построят его не раньше 2028 года Это значит, что «Судебный квартал» не появится в Петербурге под руководством Беглова и таким образом действующий градоначальник нарушил сразу два обещания, данные президенту Путину.

Ольга Смирнова


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