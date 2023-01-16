Исследование: Каждый десятый россиянин называет свои гаджеты

Каждый десятый русский называет личные и бытовые устройства. Роботам-пылесосам часто дают прозвища. По данным “Лаборатории Касперского”, об этом пишет Газета.Ru.

По мнению 42% российских респондентов, бытовые приборы считаются одушевленными предметами. Их можно попросить работать снова, если они перестали работать. 68% опрошенных разговаривают по смартфонам, 54% пользуются ноутбуками, 45% – телевизорами. 22% используют электрические чайники или кофеварки, а 16% разговаривают с роботами-пылесосами.

Причина в том, что люди годами привыкают к цифровым устройствам. Это позволяет им чувствовать себя с ними более комфортно, и они даже могут посочувствовать им, если они сломаются или упадут. Люди доверяют роботам и часто делятся с ними своей информацией.

“Мы провели эксперимент, в ходе которого робот доставил посылку в место, доступ к которому был возможен только с помощью личных ключей”, – Дмитрий Галов из “Лаборатории Касперского”, эксперт по кибербезопасности, сказал, что люди вокруг хотели помочь. Он напомнил пользователям о необходимости быть осторожными с информацией, которую они предоставляют роботам или другим электронным устройствам. Злоумышленники могут легко получить доступ к этим данным и использовать их в своих схемах.