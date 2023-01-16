Украина требует создания “кибер-Организации Объединенных Наций”

Юрий Щеголь (глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины) в беседе с Politico призвал к созданию глобальной организации, которая сможет взаимодействовать по вопросам кибербезопасности.

Щеголь заявил, что необходима Кибер-Организация Объединенных Наций – группа стран в киберпространстве, объединенных для защиты самих себя и для того, чтобы помочь защитить мир в будущем. Он добавил, что центр станет пространством, где люди смогут взаимодействовать, обмениваться информацией и поддерживать друг друга.

Представитель украинского министерства заявил, что постоянные российские кибератаки на критически важную инфраструктуру Украины сделали необходимым создание этого органа. Он считает, что в организацию должны входить страны “цивилизованного” мира, в который, по его словам, не входят РФ и ее союзники.

Мнение союзников Украины относительно этой инициативы неизвестно. Щеголь заявил, что все страны-партнеры “привержены нам”, в первую очередь США, в создании безопасного пространства для координационной работы над новыми технологиями.

Жозеп Боррель (глава европейской дипломатии) ранее заявил, что иностранные силы могут вмешаться в выборы в Европарламент 2024 года. Однако власти блоков пытаются обезопасить голосование.