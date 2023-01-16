Представлен первый в мире умный перцовый баллончик, оснащенный системой оповещения

На технологической выставке CES 2023 был представлен первый в мире “умный” перцовый баллончик 44. Об этом пишет TechCrunch.

По словам изобретателей продукта, перцовый баллончик предназначен для молодых женщин и девушек. Он поставляется с клипсой, которая позволяет крепить его к одежде или карманам. Баллончик соединяется с телефоном через Bluetooth, что является его отличительной особенностью. Гаджет посылает потенциальным жертвам сообщение, предупреждая их об опасности, если владелец нажмет на курок. В сообщении будет указано местоположение жертвы.

В настоящее время прототип банки 444 не завершен, и окончательный дизайн не планируется. Его стоимость составляет 35 долларов, или около 2,3 миллиона рублей. В 2023 году новинку можно будет приобрести.