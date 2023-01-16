Пугает бывшую свекровь – Личное мнение

Не знаю, насколько это всё правда, но я смеялась до слёз.

Испанская пресса, а наша — со ссылкой на них, сообщает, что брошенная мужем Шакира выставила на балконе чёрную куклу и врубает на всю улицу свою песню, посвящённую расставанию с бывшим мужем-футболистом Жераром Пике.



Фото: gettyimages

Примечательно, что дом Шакиры находится почти напротив дома матери Пике.

Представили картину? Я тоже.

Напомню, что известно из сплетен на данный момент. Пока 45-летняя Шакира была на гастролях, её 35-летний муж притаскивал в дом 22-летнюю студентку Клару.

А та закупала в холодильник продукты, которые никто из Шакировой семьи не ест.

На этом и спалились, кажется.

И вот после развода Шакира поставила на балкон куклу и врубает песню мамке бывшего мужа, в которой высмеивает сынулю.

«Такая волчица, как я, не для парней вроде тебя

Я переросла тебя — вот почему ты с девушкой, такой же, как ты сам.

Желаю тебе всего наилучшего с моей предполагаемой заменой

Даже не знаю, что с тобой случилось, ты такой странный

Я стою двух 22-летних».

Так и хочется добавить ещё немного поэзии в песню: я бежала за тобой два квартала, чтобы спеть, как ты мне безразличен.

Впрочем, вернёмся к мамке Пике.

Ну, а как иначе, по мнению Шакиры? Мамка тоже виновата — во-первых, воспитала ей такого изменчивого мужа, во-вторых, всё знала о любовнице.

Мамка Пике, конечно, боится, что над ней провели какой-то ритуал порчи с помощью куклы.

Не знаю пока, что посоветовать Шакире. Буду думать.

Первое, что напрашивается — убрать всё-таки с балкона куклу и вырубить музыку. Ну, а потом пойти с кем-нибудь на свидание. Вон, как Эмили Ратаковски после развода наслаждается!

Что-нибудь посоветуете?

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