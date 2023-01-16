 

Эзру Миллера приговорили к году исправительных работ

16.01.2023, 17:55, Разное
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Верховный уголовный суд округа Беннингтон объявил наказание актеру Эзре Миллеру. Звезду “Флэша” приговорили к году исправительных работ. Скандальной кинозвезде также грозит штраф в размере 500 долларов и 80-90 дней условного заключения за незаконное проникновение в частную собственность.

Согласно решению суда, в течение всего года Миллер будет находиться на “административном испытательном сроке”. Если актер не совершит правонарушений и успешно пройдет наказание, ему смягчат приговор. Уточняется, что за обозначенный период времени Миллеру предстоит зарегистрироваться в департаменте исправительных учреждений Вермонта. Он также обязан ежемесячно сообщать о своем месте проживания инспектору по надзору.

Суд смягчил обвинение в адрес Миллера после того, как он частично признал себя виновным. Изначально актеру грозило до 26-ти лет тюрьмы. В мае 2022 года в полицию города Стэмфорд поступила жалоба на незаконное проникновение в частный дом. Пока хозяева отсутствовали, из него похитили несколько бутылок с алкоголем. Анализ камер видеонаблюдения позволил обвинить в преступлении Эзру Миллера. Ранее он отрицал свою вину перед властями, хотя публично каялся в неподобающем поведении, которое в прошлом году приобрело характер серийного.

Только в августе Эзра публично покаялся в содеянном и пообещал отправиться на лечение, а еще встретился с руководителями Warner Bros., чтобы обсудить дальнейшую судьбу своего героя в кинокомиксе, на создание которого было затрачено 200 миллионов долларов.


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