Принцесса Анна, королева Летиция, князь Альбер II и другие монархи на похоронах греческого короля Константина II

Бывший король Греции Константин II ушел из жизни 10 января. Сегодня в кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Афинах состоялась церемония прощания, которую посетили ведущие представители европейских монархий, в том числе британская королевская принцесса Анна, король и королева Испании Филипп VI и Летиция, королева Дании Маргрете II, которая в прошлом году лишила своих внуков титулов, а также князь Монако Альбер II и другие.

Кронпринц Павел Король Филипп VI и королева Летиция

Константин II считается последним греческим монархом из династии Глюксбургов. На референдуме 1973 года, итоги которого король так и не признал, монархия была упразднена, и Греция стала республикой. До 2013 года Константин проживал в Лондоне, где поддерживал тесную связь с покойной королевой Великобритании Елизаветой II и нынешним королем Карлом III.

Отметим, что Константин II — далеко не чужой человек для британской королевской семьи. Он приходился двоюродным братом покойному принцу Филиппу, а также крестным отцом Уильяму, принцу Уэльскому. Уильям, в свою очередь, стал крестным его первого внука Константина-Алексиоса.

Принцесса АннаКнязь Альбер IIКоролева Маргрете II