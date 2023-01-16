Генерал США рассказал о расширенной программе подготовки украинских военных

Пентагон запустил в Германии более масштабную программу подготовки для военнослужащих украинских сил, сообщил в беседе с журналистом The Washington Post американский генерал Марк Милли. По словам Милли, программа продлится от пяти до семи недель и в первую очередь предназначена для того, чтобы обучить военнослужащих применять поставленную им западную технику в общевойсковом бою.



AP

Вооружённые силы США развернули для украинских сил «расширенную и усложнённую» программу подготовки, ориентированную на боестолкновения большого масштаба и предназначенную для того, чтобы помочь Украине отбросить российские силы с занимаемых ими территорий, пишет The Washington Post. Об этом корреспонденту издания сообщил генерал Марк Милли, возглавляющий Объединённый комитет начальников штабов США.

По словам Милли, программа стартовала в воскресенье на полигоне Графенвёр в Германии и будет продолжаться пять-шесть недель. Через изначальную версию программы, в которой основное внимание будет уделяться общевойсковому бою, пройдёт около 500 украинских военнослужащих.

«Мы хотим, чтобы у украинцев была способность успешно оборонять свою страну, — приводит The Washington Post слова Милли. — Украина лишь защищает себя и пытается освободить занятые россиянами территории».

Как напоминает журналист WP, программа подготовки, о которой впервые стало известно в конце прошлого года, была запущена на фоне предпринимаемых США и их союзниками усилий по обеспечению украинской стороны вооружениями для контрнаступления, которое, как ожидается, должно будет начаться в ближайшие месяцы. Администрация президента США Джо Байдена 6 января одобрила передачу Киеву оружия на сумму $3 млрд, что стало самым крупным единовременным оружейным траншем с момента начала российской спецоперации в феврале прошлого года; в него, в частности, вошли 50 БМП Bradley и самоходные гаубицы. Кроме того, команда Байдена пытается заручиться поддержкой союзников, дабы те поставили украинцам аналогичные вооружения.

Другие страны, в том числе Великобритания, Польша и Франция, уже пообещали поставить дополнительные образцы оружия, включая танки, а украинская сторона теперь пытается получить аналогичные обещания от Германии, пишет The Washington Post.

По мнению Милли, основной задачей в рамках программы подготовки будет определить, насколько быстро можно будет обучить украинских военных применять все полученные ими образцы техники. Ситуацию несколько упрощает то обстоятельство, что часть украинских сил уже знакомы с другими бронетанковыми машинами — как, например, T-72. «Какое-то время нам понадобится — недель пять-шесть, или семь, кто знает, — поведал генерал в беседе с журналистом The Washington Post. — Посмотрим, как пойдут дела. Но что касается актуальности, подготовку необходимо начинать немедленно».

По данным WP, Милли проведёт эту неделю в Европе, где встретится с европейскими коллегами, лично понаблюдает за процесссом подготовки, посетит логистические центры, через которые поставляется оружие, а также примет участие в конференции с чиновниками НАТО и высшими военными чинами Украины.