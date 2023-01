Экономический форум в Давосе в этом году пройдёт без миллиардеров из России и Китая

После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, Всемирный экономический форум вернулся в швейцарский Давос, пишет Bloomberg. Список участников мероприятия претерпел значительные изменения: в этом году в Альпы не приедут миллиардеры из РФ и Китая. Число гостей из Персидского залива при этом значительно возросло. Как считает издание, это отражает «глобальные потрясения, которые изменили судьбы и сместили центры силы на фоне войн, болезней и растущей инфляции».



AP

Ещё недавно российские миллиардеры были неотъемлемой частью Всемирного экономического форума в Давосе, «таким же обычным явлением, как пуховики Moncler», пишет Bloomberg.

В этом году их нет совсем. Из-за конфликта на Украине и усилий Запада по изоляции РФ олигархи были «фактически изгнаны» с ежегодного совещания капиталистических элит.

После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, Всемирный экономический форум вернулся в Альпы. Он пройдёт с 16 по 20 января. Список приглашённых миллиардеров при этом явно изменился. Это отражает «глобальные потрясения, которые изменили судьбы и сместили центры силы на фоне войн, болезней и растущей инфляции», отмечает издание.

В этом году в списке участников мероприятия значится примерно 116 миллиардеров, что на 40% больше, чем десять лет назад. Помимо россиян, в этом году в Давосе не будет ни одного участника из Китая — страна всё ещё не оправилась от резкого всплеска заболеваемости коронавирусом и падения фондового рынка, обошедшегося богатейшим людям страны в $224 млрд.

На их места пришли миллиардеры из Персидского залива, процветающего благодаря росту цен на нефть и «репутации очага относительной стабильности в неспокойном регионе».

Индию в этом году представят 13 миллиардеров, в том числе угольный магнат и основатель многонационального конгломерата Adani Group Гаутама Адани, чьё состояние в прошлом году выросло на $44 млрд. В настоящее время он занимает четвёртое место в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg.

Американцы, как обычно, образуют самую большую группу. В списке участников значится 33 миллиардера из США. Уолл-стрит, в частности, будет представлен финансовым конгломератом JPMorgan Chase & Co. Среди приглашённых — председатель совета директоров и генеральный директор компании Джейми Даймон, Ларри Финк из BlackRock Inc. и Стив Шварцман из Blackstone Inc.

Несмотря на близость к швейцарскому горнолыжному курорту, в форуме примут участие всего 18 миллиардеров из Европы. Единственными представителями пострадавшей от рецессии Великобритании станут индийцы: проживающий в Лондоне основатель металлургического гиганта ArcelorMittal Лакшми Миттал и его дети.

Общее число миллиардеров было бы выше, если бы не падение мировых рынков. Например, Гонг Инин, основательница платформы для сбора медицинских данных Yidu Tech Inc., заработала состояние $1 миллиардов на публичном размещении акций в разгар пандемии в 2021 году. С тех пор акции компании упали на 90%, отмечает Bloomberg.