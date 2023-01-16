Как и с чем сочетать ботильоны с платьем после 50: учимся создавать омолаживающие модные образы

Платье — незаменимый предмет одежды для представительниц прекрасного пола любых возрастов. Если вам за 50 лет и вы хотите создавать с такой вещью современные и стильные образы, тогда сочетайте ее с ботильонами. Вдохновляйтесь красивыми и «омолаживающими» луками.

С косухой

Чтобы получить современный образ, сочетайте молодежную одежду с классической и неподвластной времени. К примеру, скомбинируйте вязаное платье длины миди с кожаной косухой и ботильонами на тракторной подошве и на шнуровке спереди.

Чтобы обувь стала акцентной деталью в образе, сделайте так, чтобы по цвету она контрастировала с другой одеждой.

С длинным пальто

Красиво сморится платье макси с резиновыми сапогами и длинным пальто. Чтобы освежить наряд, подберите одежду не темных, а светлых и даже ярких оттенков. Например, платье в фиолетово-розовых тонах и пальто с анималистичным принтом. В данном случае обувь должна быть нейтрального темного оттенка, чтобы не перегружать образ. У вас в результате получится эпатажный и экстравагантный образ.

Тотал лук

Создавайте стильные и элегантные образы, сочетая одежду одного цвета. Например, платье миди и куртку оттенка хаки. Если получится подобрать обувь в тон к одежде, тогда это будет замечательно. Но если такой возможности нет, тогда отдавайте предпочтение универсальному варианту, а именно ботильонам черного цвета. Дополните образ сумкой правильной геометрической формы размера XXL.

Если хотите, то можете сделать образ более колоритным за счет яркой одежды. Например, красного, оранжевого, голубого, зеленого и т. д. цветов.

Осовременнить лук помогут трендовые модели одежды и обуви. Например, платье с воланами и оборками и сапоги с обилием ремешков и фурнитуры.

С черными колготами

Если сможете подобрать колготы в тон к обуви, тогда создадите иллюзию бесконечных ног и сможете казаться выше и стройнее. Самое простое решение в данном случае — это изделия черного цвета. Непрозрачные колготы и сапоги можно носить с короткими платьями. Вы также можете вместо колгот надевать легинсы.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

С длинным плащом

Если вам нравятся короткие платья, тогда вы можете сочетать их с длинными пальто и плащами. В данном случае ботильоны будут на виду и станут акцентной деталью в вашем образе.

Чтобы лук получился красивым и современным, рассмотрите трендовый вариант двухцветной обуви. Например, оригинально смотрятся черные сапоги с бежевой платформой.

С джинсовым платьем

Изделия из денима в этом году будут носить все модницы. Убедитесь в том, что они тоже есть в вашем гардеробе. Хорошее решение — это длинное джинсовое платье. Оно добавит в образ нотку элегантности и женственности. Рассмотрите платье не голубого и не синего, а серо-зеленого оттенка. Сочетайте его с коричневыми ботильонами с широким голенищем.

С платьем в стиле бохо

Стиль бохо предполагает эстетику, вдохновленную временами хиппи. Сочетайте платье в таком стиле с этническим орнаментом (либо с геометрическим узором) с ботильонами нейтрального оттенка, чтобы получить женственный лук. Лучше всего в данном случае отдать предпочтение платью не миди, а длины макси. Дополните образ широкополой шляпой и сумкой хендмейд.

С «казаками»

Так называются ботильоны в ковбойском стиле, которые также сегодня в моде. Они коричневого оттенка, с невысоким и толстым скошенным каблуком, острыми носами, широким голенищем. Подобную обувь тоже можно сочетать с платьем в стиле бохо, но не с принтом, а с ажурными вставками. Главное, чтобы материал был натуральным, а не синтетическим. Если на улице прохладно, то вместо куртки или пальто лучше использовать свитер оверсайз.

В данном случае будет уместна одежда светлых пастельных оттенков. Например, цвета слоновой кости, кремовая и т. д.