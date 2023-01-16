Розово-лиловое окрашивание – главный тренд весны 2023: самые модные оттенки и секреты выбора

Одним из топовых цветов в 2023 г. знаменитые дизайнеры объявили розово-лиловый. Этот цвет будет смотреться стильно как в одежде, так и в аксессуарах. И конечно же, модным в текущем сезоне будет окрашивание волос в розово-лиловый цвет.

Самый модный цвет в 2023 году

Оттенков розово-лилового цвета существует множество. И все они в этом году будут модными. Это может быть очень светлый розово-лиловый блонд или темный оттенок. Стильно будут выглядеть в волосах как теплые тона этого цвета, так и холодные.

Кому подходит

Считается, что этот стильный и необычный цвет идеально подходит тем женщинам, которые не любят слишком смелых ярких оттенков, но при этом хотят создать достаточно запоминающийся образ. Такой цвет может выбрать и молодая девушка. Но, как считают стилисты, больше всего он подходит женщинам от 30 до 60 лет.

Розово-лиловый — достаточно смелый цвет. Но при этом он не делает женщину похожей на подростка. При выборе конкретного оттенка розово-лилового специалисты рекомендуют ориентироваться на цветовой тип своей кожи. Женщинам с теплый типом кожи стилисты советуют выбирать теплый розово-лиловый оттенок, а с холодным — холодный.

При использовании краски этого цвета в 2023 г. допускается, в том числе и предварительное осветление. На светлых волосах розово-лиловый смотрится в особенности броско.

Как ухаживать за волосами

Как и любой другой достаточно яркий, розово-лиловый цвет нуждается в постоянной поддержке. После такого окрашивания рекомендуется периодически использовать оттеночные шампуни. Мыть голову специалисты рекомендуют не слишком горячей водой. Иначе краска быстро смоется и волосы придется окрашивать повторно.

Светлый розово-фиолетовый

Такой оттенок, по мнению стилистов, в 2023 г. лучше всего подойдет для азиатского темного типа кожи. Розово-лиловый в этом случае должен содержать большой процент собственно фиолетового оттенка. Для такого окрашивания волосы, скорее всего, сначала придется осветлить. По мнению стилистов, светлый розово-фиолетовый будет идеально сочетаться в этом сезоне с нюдовым макияжем и лаком для ногтей.

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Фиолетово-розовый

Фиолетово-розовый в 2023 г. отлично подойдет для обладательниц «лохматых» причесок. Этот цвет, как и предыдущий, требует предварительного осветления. В сочетании с другими светлыми оттенками, он сделает образ очень романтичным и женственным. Но хорошо смотреться на обладательницах таких волос будет и темная или даже черная одежда.

Розово-лавандовый

Розово-лавандовый цвет волос подойдет тем девушкам, которые предпочитают романтичные образы. Желающим выбрать этот оттенок стоит иметь в виду то, что он требует тщательного ухода и обязательного использования оттеночных кондиционеров и шампуней. В противном случае уже через пару недель волосы будут выглядеть выцветшими.

Пастельный лавандовый

Пастельно-лавандовый цвет лучше всего подходит для обесцвеченных или светло-русых волос. Считается, что он способен сделать образ мягким и женственным. К плюсам этого оттенка, помимо всего прочего, относят то, что его можно выбирать женщинам с любым цветовым типом кожи. Пастельный лавандовый считается оттенком универсальным.

Яркая красота: броский розово-фиолетовый цвет

Яркий розово-фиолетовый цвет одновременно выглядит темным и светящимся. Выбирать его рекомендуется любительницам броских образом. Считается, что этот оттенок может идеально подойдет брюнетке с бледной кожей.

Тем девушкам, которые решатся выбрать яркий розово-фиолетовый оттенок волос, стилисты рекомендуют использовать помаду того же цвета. Так образ будет смотреться наиболее гармонично. Но неплохо с таким оттенком сочетаются и другие достаточно темные помады.