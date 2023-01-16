 

Для безопасности любителей зимней рыбалки МЧС увеличит толщину льда

16.01.2023, 17:33, Разное
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В Москве состоялось заседание руководства министерства чрезвычайных ситуаций, на котором обсуждались меры по противодействию несчастным случаям в ходе зимней рыбалки.

Во время дискуссии эксперты пришли к выводу, что методическая литература и социальная реклама мало влияют на поведение рыбаков – они продолжают выходить на тонкий лёд и проваливаться в прорубь.

Наибольшее количество голосов набрало предложение о полном запрете выхода на лёд, но вето на него наложили губернаторы, заметив, что рыба на отдельных территориях РФ является единственным широкодоступным продуктом питания, а её ловля – единственной возможностью добыть еду законным путём. Кроме того, было отмечено, что запрет на посещение водоёмов нарушает норму конституции о доступности водных ресурсов для граждан.

По итогам заседания было принято решение обезопасить любителей зимней рыбалки путём увеличения толщины льда на период до 1 марта. Норму ледяного покрова планируется увеличить с 10-15 до 20 см. Для этого МЧС закупит хладогенераторы и установит их в местах массового скопления рыбаков. На эти цели из федерального бюджета выделят 314 млрд рублей.

В ведомстве подсчитали, что увеличение толщины льда позволит оптимизировать расходы на спасательные операции.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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