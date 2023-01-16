В РФ начался прием заказов на новый семиместный кроссовер Geely Okavango за 3,6 млн рублей

На российском рынке начали принимать заказы на полноразмерный паркетник Geely Okavango.

Данный экземпляр поставлялся изначально на рынок Китая, однако теперь семиместный кроссовер можно заказать в России. Вместе с тем покупателям предложен автомобиль с 1,5-литровым бензиновым агрегатом на 177 л.с. Также указано, что новый кроссовер Geely Okavango получил семиступенчатую роботизированную трансмиссию и передний привод во всех комплектациях.

Среди новых опций следует отметить электрический привод багажника, круиз-контроль, камеру кругового обзора, а также новые колесные диски. На данный момент остальные параметры кроссовера Geely Okavango остаются засекреченными производителем.