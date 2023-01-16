 

В РФ начался прием заказов на новый семиместный кроссовер Geely Okavango за 3,6 млн рублей

16.01.2023, 17:25, Разное
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На российском рынке начали принимать заказы на полноразмерный паркетник Geely Okavango.

Данный экземпляр поставлялся изначально на рынок Китая, однако теперь семиместный кроссовер можно заказать в России. Вместе с тем покупателям предложен автомобиль с 1,5-литровым бензиновым агрегатом на 177 л.с. Также указано, что новый кроссовер Geely Okavango получил семиступенчатую роботизированную трансмиссию и передний привод во всех комплектациях.

Среди новых опций следует отметить электрический привод багажника, круиз-контроль, камеру кругового обзора, а также новые колесные диски. На данный момент остальные параметры кроссовера Geely Okavango остаются засекреченными производителем.


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