В России запустили новый проект помощи детским домам и интернатам Донбасса и Запорожья

Новый совместный проект «Счастливое детство», который будет оказывать помощь двум детским домам и школе-интернату Донбасса и Запорожья, представили Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и Благотворительный фонд Святителя Василия Великого.

Новый фонд будет оказывать адресную помощь учреждениям, в которых содержатся 600 воспитанников, и принимать пожертвования.

«Сегодня этим землям и их детям особенно тяжело. Но уже сейчас каждый может присоединиться к «Счастливому детству» и в меру своих сил и возможностей поддержать их», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Фонд будет оказывать поддержку Краснодонскому детскому дому-интернату в Луганской народной республике, где содержатся дети-инвалиды, Шахтерскому детскому дому-интернату в ДНР, в котором живет 235 человек. Из них 90 детей до 18 лет и 145 человек до 35 лет, говорится на сайте проекта.

Также помогать планируется Терпеньевской специальной общеобразовательной школе-интернату в Запорожской области. В заведении обучаются более 100 детей, ожидается, что к концу учебного года в школе будет 250 человек.

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