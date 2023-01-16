 

В России запустили новый проект помощи детским домам и интернатам Донбасса и Запорожья

16.01.2023, 17:15, Новости дня
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Новый совместный проект «Счастливое детство», который будет оказывать помощь двум детским домам и школе-интернату Донбасса и Запорожья, представили Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и Благотворительный фонд Святителя Василия Великого.

Новый фонд будет оказывать адресную помощь учреждениям, в которых содержатся 600 воспитанников, и принимать пожертвования.

«Сегодня этим землям и их детям особенно тяжело. Но уже сейчас каждый может присоединиться к «Счастливому детству» и в меру своих сил и возможностей поддержать их», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Фонд будет оказывать поддержку Краснодонскому детскому дому-интернату в Луганской народной республике, где содержатся дети-инвалиды, Шахтерскому детскому дому-интернату в ДНР, в котором живет 235 человек. Из них 90 детей до 18 лет и 145 человек до 35 лет, говорится на сайте проекта.

Также помогать планируется Терпеньевской специальной общеобразовательной школе-интернату в Запорожской области. В заведении обучаются более 100 детей, ожидается, что к концу учебного года в школе будет 250 человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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