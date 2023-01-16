Путин и Эрдоган обсудили реализацию зерновой сделки

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону, как осуществляется зерновая сделка.

Во время телефонного разговора был рассмотрен ход реализации пакетных стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что СБУ готовит провокацию для дискредитации РФ в рамках зерновой сделки и обвинений в дефиците продовольствия. В населенном пункте Караичное Харьковской области спецслужбы ведут минирование зернохранилища, после подрыва которого планируется обвинить Россию в срыве зерновой сделки

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