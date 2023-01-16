 

Холмогоров: Русская культура представляет угрозу режиму Зеленского

16.01.2023, 17:15, Новости дня
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Некоторые люди в этом санкционном списке представляют угрозу просто тем, что они хорошо поют по-русски и вызывают соответствующее желание у части жителей Украины ассоциироваться с Россией,, а не с Украиной, сообщил газете ВЗГЛЯД публицист Егор Холмогоров, комментируя введение Владимиром Зеленским санкций в отношении российских и украинских журналистов, деятелей культуры и искусства.

«В данном случае для режима Зеленского ситуация совершенно ясная. Абсолютно все, что связано с русской культурой и русской идеологией, с любыми проявлениями какой-то яркой позитивной деятельности со стороны России, представляет угрозу для его режима, для предлагаемой как бы им концепции развития дальнейшего Украины, связанного с полным отвержением русского начала, угрозу», – объясняет историк, публицист, член Союза писателей РФ Егор Холмогоров, который находится под санкциями Украины с 2015 года.

Некоторые люди в этом санкционном списке, по мнению собеседника, представляют угрозу просто тем, что они «хорошо поют по-русски» и вызывают соответствующее желание у части жителей Украины ассоциироваться с Россией, а не с Украиной. «В этом смысле в перспективе Украина должна запретить все, что так или иначе связано с русской культурой. В этой связи возникает вопрос, который я ставлю ни первый год, и даже ни первое десятилетие: не проще ли запретить Украину?» – говорит Холмогоров.

Переводчик и блогер Дмитрий Гоблин Пучков, который также оказался в новом санкционном списке Зеленского, в свою очередь подчеркнул, что Киев предпринимает санкции в отношении российских деятелей культуры для того, чтобы они не могли приехать в Украину на заработки. «Они ездят на Украину и зарабатывают там деньги. Поэтому он их и запрещает. Чтобы они не ездили и не получали доход», – считает собеседник.

По его мнению, Россия также не должна пускать в страну украинских деятелей культуры, поскольку те, заработав некую сумму, вкладываются в военное развитие Украины. «Почему украинских деятелей сюда пускают, чтобы они тут зарабатывали, мне, как и большинству граждан нашей страны, непонятно. Потом они на эти заработанные деньги покупают оружие, из которого потом убивают русских солдат», – сказал публицист.

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 деятелей. В список попали продюсер Яна Рудковская, генеральный директор Первого общественного православного телеканала «СПАС» Борис Корчевников, режиссер Андрей Кончаловский, телеведущая Юлия Барановская и другие деятели культуры.

После обнародования нового санкционного списка официальный представитель МИД Мария Захарова удивилась, что в него включили телеведущую Ангелину Вовк, и предложила вместе с ней также запретить персонажей телепередачи «Спокойной ночи, малыши» Хрюшу и Степашку.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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