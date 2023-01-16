“Я люблю тебя”: долго горевавшая 57-летняя вдова Этуша снова обрела счастье

Елена Этуш – четвертая жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Но уже четвертый год Елена Евгеньевна – вдова…

Сегодня ее жизнь посвящена увековечиванию памяти своего легендарного мужа. Установка мемориальных досок и памятников, выпуск книг – всем этим занимается деятельная вдова.

Отдельная ее радость – возобновление в театре имени Вахтангова спектакля “Ветер шумит в тополях” по пьесе современного французского драматурга Жеральда Сиблейраса. Это ироничная французская трагикомедия для трех актеров. Ее персонажи – ветераны Первой мировой войны Рене, Фернан и Густав – чудаковатые мечтатели, которые постоянно спорят, ссорятся и шутят: о былом и о несбыточном, о давно забытом и о совершенно невероятном.

Премьера спектакля состоялась в 2011 году. С тех пор поменялись исполнители главных ролей, умер композитор Фаустас Латенас, покинул театр режиссер Римас Туминас. А потом спектакль и вовсе исчез из репертуара.

Елена Этуш долго горевала по этому поводу – постановка ей нравилась. Тем более, она участвовала в ее рождении. И вот – радость! “После почти годового перерыва вернулся в репертуар спектакль “Ветер шумит в тополях”, – радуется вдова. – Я счастлива, что маленькая частичка моего труда в это тоже есть. Спасибо тебе, Родной Театр! Я люблю тебя!”