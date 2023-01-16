 

Под вражеским огнем: SHAMAN поставил на уши нерушимых духом жителей Донбасса

16.01.2023, 17:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Певец и композитор SHAMAN является сегодня одним из самых востребованных молодых артистов в России. Миллионы граждан полюбил его за патриотическую позицию и музыкальные композиции, наполненные любовью к Родине.

А ведь еще в прошлом году артист стал настоящим открытием для отечественной эстрады. Он буквально ворвался в топы музыкальных хит-парадов с песнями “Я русский” и “Встанем”. Кроме того, Ярослав Дронов шикарно исполняет гимн России на собственный манер.

Этим композициями он порадовал жителей освобожденных от преступного киевского режима жителей Мариуполя и Луганска. SHAMAN своими хитами поставил на уши жителей Донбасса, воссоединившихся с Россией.

Конечно, виды разрушенных населенных пунктов, попавших под обстрелы нацистов, произвели шок на певца. Однако Ярослав Дронов подчеркнул в интервью Пятому каналу, что город – это здания, а люди. Именно для этих несломленных духом людей спел музыкант. SHAMAN выступил в доме культуры, который еще совсем недавно находился под вражеским огнем.

Меж тем, для певца было важно поддержать россиян. “Моя команда приложила максимум усилий для того, чтобы концертное шоу в Мариуполе и Луганске запомнилось всем надолго и стало ярким началом этого года”, – цитируют Ярослава Дронова “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.12.21 / Разин назвал «недостойным» поведение Дробыша в конфликте с Киркоровым

14.01.23 / «Люди просто лгали» — из новых публикаций по Twitter видно, как демократы, покрывая Минюст США, намеренно распространяли фейки о России

11.01.23 / “Тебя любят”: народ молится за тяжелобольного партнера Навки

03.11.22 / “Кануло навсегда”: врачи сделали с усохшей Смеховой все возможное

09.11.22 / Мнение: Почему нормальная медицина недоступна для простых американцев

07.12.21 / Кардиолог Анна Кореневич назвала продукты для снижения «плохого» холестерина

02.03.22 / Основные преимущества модульных диванов назвали эксперты

01.12.21 / Скандалы: Коттеджи, квартиры и казённый «лексус»

27.05.22 / В Москву вернулись “Спортивные выходные”

27.12.21 / Рождественский ужин «Новой»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика