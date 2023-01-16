Скандалы: Проблему нехватки учителей в стране могут решить за счёт создания шаблонов

Чиновники вынуждают педагогов насаждать цифровое обучение

С середины января для московских учителей изменятся критерии получения доплат за работу в электронной школе. Чтобы претендовать на надбавку, педагогам придётся насаждать цифровое образование с удвоенной силой. Подмена живого обучения электронным вслед за столицей активно продвигается и в других регионах страны. Эксперты полагают, что уже в ближайшем будущем уроки в школах начнут проводить по строго определённому сценарию в рамках перехода на единую образовательную программу.

Таким образом чиновникам удастся без особых финансовых затрат решить проблему острой нехватки учителей по всей стране. Ведь для обучения детей по заданному цифровому алгоритму профессиональные педагоги станут не нужны.

Накануне Нового года департамент образования и науки Москвы разослал по школам уведомления об изменении критериев назначения надбавки педагогам за работу в Московской электронной школе (МЭШ). С 16 января, чтобы получить прибавку к зарплате в размере 15 тыс. рублей, учителям нужно будет выполнить четыре критерия, а не два, как раньше.

Ранее для получения «цифровой доплаты» в размере 10 тыс. рублей учителям достаточно было учитывать два «пороговых критерия» департамента – своевременно прописывать в электронном дневнике информацию о домашнем задании или его отсутствии и исправно заполнять календарно-тематический план (КТП). Дополнительные 5 тыс. рублей к зарплате можно было получить за прикрепление в дневнике электронных заданий в объёме не менее 20 процентов от общего количества, разметку уроков планируемыми результатами обучения и за использование цифровых лабораторий МЭШ.

Осенью многие учителя жаловались, что из-за сбоев в работе электронной школы цифровые задания постоянно слетали, в результате чего условия для надбавки оказывались невыполненными. Между тем большинство педагогов продолжали исправно заполнять цифровые журналы.

– Конечно, для многих педагогов доплата за МЭШ была существенным подспорьем, к тому же исправного заполнения электронного дневника в большинстве случаев требуют и школьные администрации, – говорит учитель математики Татьяна Михайловна. – Однако теперь для получения доплаты цифровой работы становится значительно больше. Педагоги должны не просто публиковать КТП, но и прикреплять к нему материалы к урокам на две недели вперёд, а также в обязательном порядке использовать в работе библиотеку МЭШ.

По словам специалистов, такая работа потребует от учителей значительно большего времени и, по сути, будет отрывать их от подготовки к нормальным, живым урокам.

Родители обращают внимание на то, что с этого учебного года количество цифровых домашних заданий регулярно увеличивается. При этом в электронных тестах продолжают встречаться ошибки, а МЭШ работает со сбоями.

– Если прошлой весной регулярные цифровые задания нам выкладывал только один учитель, то теперь их задают практически все педагоги, – делится мама семиклассника Ольга.

На деле, сетуют родители, цифровое обучение насаждается стремительно: вместо параграфов в учебниках детям постоянно дают изучать какие-то презентации и смотреть видео из МЭШ.

Всё это приводит к тому, что школьники не умеют работать с учебной и научной литературой. В большинстве случаев выполнение домашнего задания сводится к поиску в интернете ответов на цифровой тест.

– Боюсь, что после изменения критериев доплаты учителям за МЭШ ситуация станет ещё хуже, – подытоживает собеседница «Октагона».

Учитель русского языка и литературы с 40-летним стажем Любовь Никитина рассказала изданию, что пока ещё у учителей есть определённая свобода в обучении детей, но всё идёт к тому, чтобы загнать педагогов в строго регламентированные рамки, которые могут окончательно уничтожить качественное образование по крайней мере по гуманитарным предметам.

– Более 20 лет я проработала ещё в советской школе. Тогда чиновники из сферы образования тоже требовали от педагогов составлять планы уроков по определённому образцу и следовать им, – говорит учитель. – Но тогда директорами и завучами школ в большинстве случаев работали грамотные педагоги, а не эффективные менеджеры. И, конечно, они понимали, что в тех же РОНО (Районные отделы народного образования. – τ.) сидят люди, которые мало что понимают в образовании, в основном выпускники педвузов, которые не нашли себя в учительской профессии. В связи с этим поурочные планы мы, конечно, составляли, но на деле им чётко никто не следовал. Хорошие учителя всегда вели уроки так, как считали нужным, в том числе могли скорректировать программу в зависимости от интересов детей в классе и их уровня по тому или иному предмету.

По свидетельству Любови Никитиной, сейчас ситуация усугубляется тем, что не только среди чиновников, но и в администрациях школ работает много людей, далёких от образования.

– Пока учителей просто приучают регулярно использовать в своей работе цифровые сервисы за доплату, но в реальности никто не контролирует, соответствует ли выложенный ими в электронной школе календарно-тематический план реальным темам уроков, – замечает эксперт.

По её мнению, осуществить такой контроль в цифровой среде намного проще, чем при живом обучении. Достаточно жалобы недовольного родителя, который обнаружит, что на уроке ребёнку рассказывали не то, что стоит в плане в электронном дневнике, или проверки начальства.

– Обкатку такого сценария сейчас мы как раз видим на примере «Разговоров о важном». Для того чтобы все учителя страны следовали на этих занятиях определённому сценарию, разработанному для каждой темы, выпущены специальные выходные опросники – так называемые рабочие листы для разных параллелей, которые проверяют, насколько усвоен материал, заложенный в сценарии, – отмечает педагог.

Как утверждает собеседница издания, в ближайшее время в контексте перехода на единую образовательную программу по гуманитарным предметам чиновники могут начать навязывать школам единые сценарии уроков литературы, истории и так далее.

«На сегодняшний день в стране наблюдается катастрофическая проблема нехватки учителей, но на местах никаких эффективных мер для её решения не принимается. Не исключено, что нас ведут по пути, на котором профессиональные учителя станут просто не нужны и останутся лишь в небольшом количестве элитных школ для избранных», — Любовь Никитина, учитель русского языка и литературы

– Ведь, действительно, те же «Разговоры о важном» может провести практически любой минимально образованный человек. Достаточно ознакомиться со сценарием урока и вовремя нажимать на кнопку ноутбука, чтобы включить нужное видео. Никто не мешает чиновникам установить такой же порядок действий при изучении романов Толстого или истории войны с Наполеоном, например, – заключает Никитина.

Первые полгода проведения занятий «Разговоры о важном» показали, что уроки по изначально заданному шаблону не вызывают никакого энтузиазма у школьников и учителей. И если младшеклассники ещё стараются хоть как-то запомнить озвученную информацию, чтобы потом правильно заполнить лист с вопросами по теме, то старшеклассники на РОВ откровенно спят или слушают музыку в наушниках.

– К счастью, в регионах ситуация всё-таки отличается от Москвы в лучшую сторону, – рассказывает изданию оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова. – Там сначала всех напугали строгими сценариями этих занятий, но потом всё спустилось на тормозах, и учителя могут выходить за рамки шаблона.

«Тем временем тенденция к насаждению одинаковых уроков в школах уже действительно прослеживается. На мой взгляд, это приведёт к дальнейшему падению интереса детей к учёбе», — Ольга Мирясова, оргсекретарь профсоюза «Учитель»

По мнению собеседницы, уровень знаний у детей очень разный, и неэффективно учить всех по одному сценарию. Уроки по заданному шаблону вряд ли будут интересны и самим учителям, а молодых активных специалистов это может вообще оттолкнуть от школы.

– Тяжелее всего, конечно, придётся учителям истории: уже сейчас педагоги боятся сказать на уроке что-то лишнее и не понимают, по каким пособиям готовить детей к вопросам об СВО, которые должны включить в ЕГЭ. Скептически педагоги относятся и к переходу на единую линейку учебников, – отмечает Ольга Мирясова.

По признанию эксперта, за прошедший год учителя очень устали от бессмысленной работы и бесконечных перемен.

Однако чиновники вряд ли в ближайшее время оставят школу в покое.

– Много сил у учителей отняла переделка программ под новые ФГОС из-за того, что конструкторы для них изначально были очень плохо сделаны, – объясняет оргсекретарь профсоюза «Учитель». Оказалось, что программы меняются незначительно, и можно было вполне обойтись без траты огромного количества времени впустую.

– Переход на новые учебники – тоже очень непростой процесс: придётся полностью перестраивать программу, что-то догонять. Что касается цифровизации образования и вовлечения учителей в работу с МЭШ, главной проблемой остаётся то, что в электронной школе по-прежнему очень много некачественных материалов с многочисленными ошибками, – заключает собеседница «Октагона».

Светлана Цикулина

Оригинал материала: “Октагон”