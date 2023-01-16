 

Инвесторы были разочарованы катастрофой протокола Каллисто

16.01.2023, 16:43, Разное
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Callisto Protocol, создателям серии Dead Space не удалось оправдать ожидания издателей Korean Krafton и инвесторов. Об этом сообщило издание K-Odyssey.

По оценкам аналитиков, Krafton инвестировала в The Callisto Protocol более 200 миллиардов вон (162 миллиона долларов). Хотя первоначальный план издателей предполагал продажу пяти миллионов копий, в настоящее время лимит составляет “как минимум” 2 миллиона. Плохая оптимизация, многочисленные ошибки и негативные отзывы геймеров и критиков – все эти факторы привели к разочаровывающему запуску игры.
Это привело к резкому падению цены акций компании Kraftons. Аналитики K-Odyssey считают, что Kraftons не вернет средства на разработку, что является признаком провала официального проекта.

2 декабря 2022 года Callisto Protocol поступила в продажу на PC и PlayStation 4, а также PlayStation 5 и Xbox One.


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