Патентованная технология компании Apple защищает дисплей iPhone от царапин

Запатентованная компанией Apple технология предотвратит появление морщин на экранах будущих iPhone. Об этом пояснила компания Patently Apple.

Специальная пленка будет иметь толщину 200 микрон и располагаться на экране. Это покрытие будет состоять из нескольких слоев, которые защитят экран от повреждений при складывании. Оно предотвратит образование “грехов” в середине, как это часто бывает у других смартфонов.

Слухи о том, что Apple может выпустить складной iPhone с гибким экраном, циркулируют в СМИ уже второй год. Подробности проекта неизвестны.

Представители Samsung ранее заявляли, что по прогнозам Apple выйдет на рынок складных устройств в 2024 году. Эксперты считают, что iPhone и iPad не станут первыми устройствами в этой категории.