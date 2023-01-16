Патентованная технология компании Apple защищает дисплей iPhone от царапин
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Запатентованная компанией Apple технология предотвратит появление морщин на экранах будущих iPhone. Об этом пояснила компания Patently Apple.
Специальная пленка будет иметь толщину 200 микрон и располагаться на экране. Это покрытие будет состоять из нескольких слоев, которые защитят экран от повреждений при складывании. Оно предотвратит образование “грехов” в середине, как это часто бывает у других смартфонов.
Слухи о том, что Apple может выпустить складной iPhone с гибким экраном, циркулируют в СМИ уже второй год. Подробности проекта неизвестны.
Представители Samsung ранее заявляли, что по прогнозам Apple выйдет на рынок складных устройств в 2024 году. Эксперты считают, что iPhone и iPad не станут первыми устройствами в этой категории.
Смотреть комментарии → Комментариев нет