 

Патентованная технология компании Apple защищает дисплей iPhone от царапин

16.01.2023, 16:43, Разное
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Запатентованная компанией Apple технология предотвратит появление морщин на экранах будущих iPhone. Об этом пояснила компания Patently Apple.

Специальная пленка будет иметь толщину 200 микрон и располагаться на экране. Это покрытие будет состоять из нескольких слоев, которые защитят экран от повреждений при складывании. Оно предотвратит образование “грехов” в середине, как это часто бывает у других смартфонов.
Слухи о том, что Apple может выпустить складной iPhone с гибким экраном, циркулируют в СМИ уже второй год. Подробности проекта неизвестны.

Представители Samsung ранее заявляли, что по прогнозам Apple выйдет на рынок складных устройств в 2024 году. Эксперты считают, что iPhone и iPad не станут первыми устройствами в этой категории.


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