Крепкий брак – Личное мнение
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А вот у кого всё хорошо, в отличие от Шакиры и Жерара Пике с его мамой, так это у Агутина и Варум.
Всё ещё ждёте развода? Я же обещала — его не будет.
Фото: Соцсети
54-летний Агутин поздравил 53-летнюю Варум с 25-летием свадьбы.
Ну, как поздравил? Как сумел. Парень ведь он талантливый.
«Нам сегодня 25. Уже и не знаю – это много или мало. Если бы меня спросили 25 лет назад, сказал бы, что это невозможно… Я так благодарен за твою любовь ко мне и так трепетно храню любовь к тебе», — объявил Лёня.
Нет, ну а чего ещё надо? Благодарен — раз. Трепетно храню любовь к тебе — два. Это уже очень много.
Денег достаточно. Дом — полная чаша. Ребёнка вырастили. Всё хорошо.
И Анжелика этим, как мне кажется, полностью удовлетворена. Какой смысл разводиться, когда тебе благодарны за твою любовь? Четверть века протянули, ещё четверть протянут.
Это пусть Шакирова через улицу песни свои включает, а у Варум в отношениях всё прекрасно. И голос тихий, приятный. Таким нужно шептать нежности мужу, а не нервировать соседей.
Леониду тут можно лишь позавидовать. Такая жена — большая удача для любого мужчины.
Повезло ведь Агутину, правда?
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Источник: Лена Миро
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