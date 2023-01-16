 

Крепкий брак – Личное мнение

16.01.2023, 16:34, Разное
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А вот у кого всё хорошо, в отличие от Шакиры и Жерара Пике с его мамой, так это у Агутина и Варум.

Всё ещё ждёте развода? Я же обещала — его не будет.


Фото: Соцсети

54-летний Агутин поздравил 53-летнюю Варум с 25-летием свадьбы.

Ну, как поздравил? Как сумел. Парень ведь он талантливый.

«Нам сегодня 25. Уже и не знаю – это много или мало. Если бы меня спросили 25 лет назад, сказал бы, что это невозможно… Я так благодарен за твою любовь ко мне и так трепетно храню любовь к тебе», — объявил Лёня.

Нет, ну а чего ещё надо? Благодарен — раз. Трепетно храню любовь к тебе — два. Это уже очень много.

Денег достаточно. Дом — полная чаша. Ребёнка вырастили. Всё хорошо.

И Анжелика этим, как мне кажется, полностью удовлетворена. Какой смысл разводиться, когда тебе благодарны за твою любовь? Четверть века протянули, ещё четверть протянут.

Это пусть Шакирова через улицу песни свои включает, а у Варум в отношениях всё прекрасно. И голос тихий, приятный. Таким нужно шептать нежности мужу, а не нервировать соседей.

Леониду тут можно лишь позавидовать. Такая жена — большая удача для любого мужчины.

Повезло ведь Агутину, правда?

Источник: Лена Миро


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