 

Лана Дель Рей поделилась трек-листом предстоящего альбома и выложила откровенный снимок

16.01.2023, 16:30, Разное
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Американская исполнительница Лана Дель Рей поделилась трек-листом девятого студийного альбома “Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd” — на новой пластинке будет представлено 16 песен. Изначально премьера была запланирована на 10 марта, но теперь релиз перенесен на 24 число. Причины задержки не объясняются. 

Также певица опубликовала новые откровенные промо-снимки, которые использовала в качестве альтернативной обложки для винила. На кадрах Лана изображена топлес. Через некоторое время социальная сеть заблокировала пост.

Недавно американская актриса и певица Кортни Лав заявила, что ее покойный муж Курт Кобейн и Лана Дель Рей — “единственные гении в музыке”, которых она когда-либо знала. Лав охарактеризовала Лану как своего “настоящего, большого друга”. 


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