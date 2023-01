Лана Дель Рей поделилась трек-листом предстоящего альбома и выложила откровенный снимок

Американская исполнительница Лана Дель Рей поделилась трек-листом девятого студийного альбома “Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd” — на новой пластинке будет представлено 16 песен. Изначально премьера была запланирована на 10 марта, но теперь релиз перенесен на 24 число. Причины задержки не объясняются.

Также певица опубликовала новые откровенные промо-снимки, которые использовала в качестве альтернативной обложки для винила. На кадрах Лана изображена топлес. Через некоторое время социальная сеть заблокировала пост.

Недавно американская актриса и певица Кортни Лав заявила, что ее покойный муж Курт Кобейн и Лана Дель Рей — “единственные гении в музыке”, которых она когда-либо знала. Лав охарактеризовала Лану как своего “настоящего, большого друга”.