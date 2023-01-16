Певица Селена Гомес ответила хейтерам на комментарии о лишнем весе

На прошлой неделе в Лос-Анджелесе прошла 80-я церемония вручения премии “Золотой глобус”. На мероприятии собрались популярные звезды шоу-бизнеса, которые традиционно продемонстрировали самые яркие наряды. Среди гостей были замечены Марго Робби, Сальма Хайек, Джессика Честейн, Хилари Суонк, Ана де Армас, Хайди Клум и многие другие. На церемонии также присутствовала певица Селена Гомес.

Для “Золотого глобуса” исполнительница выбрала бордовое бархатное платье от модного дома Valentino с объемными рукавами. Поклонники скептически отнеслись к образу Селены, раскритиковали ее физическую форму и осудили за лишний вес. Гомес не растерялась и с юмором ответила всем хейтерам на нелестные комментарии в социальных сетях:

Сейчас я немного больше, чем обычно, потому что хорошо провела каникулы.

В 2014-м году Селене Гомес диагностировали серьезную болезнь — системную красную волчанку. Из-за осложнений, вызванных недугом, в 2017 году звезда перенесла операцию по пересадке почки. Донором стала ее близкая подруга Франсия Райса. Сейчас Селене приходится на постоянной основе принимать гормональные препараты, которые влияют на ее вес.

Ранее исполнительница дала очередное откровенное интервью. В нем Гомес призналась, что не может иметь детей. Певица объяснила, что не способна выносить ребенка из-за побочного эффекта препаратов от биполярного расстройства личности.