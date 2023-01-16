 

В проливе Босфор приостановили движение судов из-за севшего на мель судна с Украины

16.01.2023, 16:20, Разное
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Турецкие власти временно перекрыли пролив Босфор из-за инцидента со следовавшим на Украину сухогрузом, который сел на мель, пишет Middle East Eye. Как напоминает журналист издания, это уже вторая подобная авария с сентября минувшего года.


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В проливе Босфор в понедельник приостановили движение судов из-за севшего на мель грузового корабля, следовавшего из Турции на Украину, пишет Middle East Eye.

По информации издания, инцидент произошёл с сухогрузом MKK1, который ходит под флагом Палау. 142-метровое судно в 07:30 по местному времени подало сигнал об отказе руля, после чего служба береговой охраны Турции оперативно отправила на место происшествия пять буксиров.

Как сообщили турецкие чиновники, инцидент не привёл к каким-либо убыткам, однако из-за него полностью прекратилось движение в важнейшем проливе, пишет Middle East Eye.

Через Босфор, который соединяет Чёрное море с Мраморным, проходит около 48 тыс. судов ежегодно, что делает его одной из самых загруженных морских артерий в мире, напоминает журналист MEE. Вместе с тем отдельные участки пролива крайне узки, из-за чего проход по проливу становится порой непростой задачей.

Аналогичный инцидент уже произошёл в канале в минувшем году с украинским кораблём, который также сел на мель после столкновения с другим судном, упоминается в материале Middle East Eye.

Как отмечается в статье, президент Турции Реджеп Эрдоган ранее озвучивал призывы построить новый канал, дабы несколько разгрузить Босфор. Эту инициативу, которую Эрдоган сам называл «своей безумной идеей», он впервые выдвинул ещё в 2011 году — однако из-за резкого падения курса турецкой лиры в 2018 году Анкара приостановила инвестиции в крупные проекты.


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