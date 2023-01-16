Все участники конкурса выиграли «свое место в аду»

Иран угрожает Франции наказанием за карикатуры Charlie Hebdo.



Париж. Латинский квартал. 06.01.2023. Фотографии погибших участников протеста в Иране. Фото автора

В годовщину исламистского теракта, произошедшего в редакции в январе 2015 года, художники Charlie Hebdo опубликовали специальный номер, где осмеяли иранских мулл и их верховного лидера, аятоллу Хаменеи. Так газета решила поддержать иранцев, которых режим уже несколько месяцев убивает на улицах во время акций протеста и казнит через повешение по решениям «суда».

Сразу после публикации этого номера из Тегерана поступили первые угрозы. Угрожали не только редакции, но ни много ни мало народу и правительству Франции. Командующий Корпусом стражей исламской революции, бригадный генерал, намекнул на «месть», дав «совет» редакции и всем французам — «не играйте с мусульманами». После этого МИД Франции не исключил своего участия в работе над внесением Корпуса стражей в европейский список террористических организаций.

«Муллы, возвращайтесь туда, откуда пришли»

На обложке еженедельника Charlie Hebdo от 4 января — рисунок Рисса, главного редактора: развеселая голая гражданка с раздвинутыми ногами, и под ней мелкая вереница — идущая по направлению к ее гениталиям очередь из мулл. Заголовок на обложке: «Муллы, возвращайтесь туда, откуда пришли»*.

В углу обложки — ярко-красная плашка «Специальный номер к 7 января». Так газета подчеркивает: она не только осознает риски, но и посвящает номер памяти своих сотрудников, погибших 7 января 2015 года от рук фанатиков, действовавших именем (запрещенной в РФ) террористической организации ИГИЛ.

Тогда террористы «наказывали» редакцию, которая c дня своего основания в 1970 году сделала осмеяние религий любого рода одним из своих приоритетов, — за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. После теракта французские власти переселили редакцию в офис, адрес которого держится в секрете, и взяли сотрудников под усиленную охрану.

Но даже несмотря на эти чрезвычайные условия и усилия, которые властям приходится прилагать для защиты примерно сорока работников Charlie, никто не может им указывать, что печатать, а что нет — хотя бы и «из соображений безопасности».

В номере от 4 января (его, что редкость для Charlie, в Париже было трудно достать, из-за чего редакция допечатывала тираж) вышло четыре десятка карикатур на иранский режим и его последние действия — убийство сотен участников протестов, арест тысяч, смертные приговоры (по состоянию на 14 января известно о 18 людях, приговоренных к повешению, четверо уже казнены). Протесты начались в сентябре-2022 после новости о гибели 22-летней курдянки Махсы Амини, которая, по данным правозащитников, скончалась в результате пыток, учиненных сотрудниками так называемого Назидательного патруля — после того, как ее задержали якобы за «неподобающее ношение хиджаба».

Примерно сорок карикатур на иранский режим редакция Charlie отобрала, как рассказал главред Рисс, из 300, присланных на международный конкурс. Он был объявлен в начале декабря — под названием «Mullahs get out».

Для того чтобы пройти отбор, газета рекомендовала художникам сделать так, чтобы их карикатура была «самой смешной и самой неприятной» для иранского «верховного вождя революции» Али Хаменеи.

В «передовице» номера от 4 января под названием «Сатирический рисунок, верховный гид свободы» главред Лоран Суриссо (более известный под псевдонимом Рисс) подчеркнул: иранские власти сами «подали идею» конкурса. В 1993 году они объявляли конкурс карикатур на автора «Сатанинских стихов» Салмана Рушди — с целью «изобразить настоящий заговор, стоящий за богохульным романом» (главный приз победителю — 160 золотых слитков). В ответ Charlie Hebdo опубликовал тогда около двадцати карикатур на Исламскую Республику Иран. «В конце концов, если бы не это соревнование, начатое иранскими [властями], которые хотели высмеять Рушди, у нас, возможно, никогда бы не возникла идея опубликовать тринадцать лет спустя карикатуры на Мухаммеда, а сегодня — на нынешнего верховного вождя Ирана. Хотя бы только за это мы можем сказать вам спасибо», — написал Рисс.

Участникам своего конкурса редакция «Шарли» не обещала никаких слитков или золотых гор. По результатам было только объявлено: «Все участники выиграли себе место в аду».

Антифранцузский митинг. Фото: AFP / East News

Главред Рисс еще подчеркнул в этой колонке: объявление конкурса — способ «показать нашу поддержку иранцам, которые поставили на кон свои жизни, чтобы защитить свою свободу от теократии, угнетающей их с 1979 года».

«Это также был способ напомнить людям, что причины, по которым восемь лет назад были убиты карикатуристы и редакторы Charlie, к сожалению, актуальны и сегодня. Те, кто отказывается подчиняться диктату религий, рискуют поплатиться жизнью».

«Французское правительство ответственно за этот гнусный акт»

Как и следовало ожидать, реакция из Тегерана последовала сразу. «Оскорбительный и непристойный акт французского издания, опубликовавшего карикатуры против религиозных и политических властей, не останется без эффективного и решительного ответа», — пояснил через Twitter министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. И пообещал в придачу: «Мы не позволим французскому правительству переступить черту».

В тот же день на персидский ковер был вызван посол Франции в Иране Николя Рош. «Франция не имеет права оскорблять то, что является священным <…> для мусульманских стран под предлогом свободы слова», — пояснил после этого официальный представитель иранского МИДа. Иран «считает французское правительство ответственным за этот гнусный, оскорбительный и неоправданный акт», добавил представитель иранского МИДа, подчеркнув, что Тегеран ждет «объяснений» от Парижа.

На следующий день, в ответ на «продолжающееся бездействие» Парижа, иранские власти объявили о закрытии Французского исследовательского института в Иране, одного из старейших и наиболее важных французских исследовательских центров за рубежом, который к тому же является последним таким западным центром в Иране. Иранский МИД подчеркнул: это только «первый шаг» по «пересмотру культурных связей с Францией»…

И потребовал от французского правительства призвать к ответственности «авторов [пропаганды] ненависти», подчеркивая, что «иранский народ» будет «серьезно» следить за ответом, который даст Франция.

Публикацию карикатур на себя иранские власти назвали «неуважительным отношением к святости политико-религиозной власти».

В день выхода иранского номера сайт Charlie (на котором можно купить его электронную версию) подвергся хакерской атаке — расследование по этому факту еще продолжается, в нем участвует французская внутренняя разведка DGSI.

Ответ Франции: у нас в законах нет «богохульства»

«Объяснения» из Парижа вряд ли стали сюрпризом для Тегерана — Франция с самого начала нынешних иранских протестов, с сентября, выступает на стороне протестующих. Вот что заявлял французский МИД 30 декабря:

«Франция вновь заявляет о своем самом решительном осуждении репрессий, которым подвергаются иранские мужчины и женщины, участвующие в демонстрациях. Их стремление к большей свободе и уважению своих прав является законным и должно быть услышано. Президент [Макрон] принял 11 ноября 2022 года нескольких иранских женщин, чтобы выразить им нашу поддержку и наше уважение на самом высоком уровне. Совет Европейского союза принял санкции 17 октября, 14 ноября и еще раз 12 декабря в отношении юридических и физических лиц, непосредственно ответственных за серьезные нарушения прав человека в ходе насильственных репрессий…»

Президент Франции Эммануэль Макрон в образе дьявола во время акции протеста против карикатур на верховного лидера Исламской республики Аятоллу Али ХаменеиATTA. Фото: KENARE / AFP / East News

«По инициативе Франции и Германии 24 ноября была создана миссия по установлению фактов (точнее — миссия ООН по установлению фактов для расследования «предполагаемых нарушений прав человека в Исламской Республике Иран, связанных с протестами, начавшимися 16 сентября 2022 года». — Ю. С.). <…> Франция продолжит свои действия на международных и европейских форумах, чтобы бороться с безнаказанностью лиц, ответственных за репрессии и смерть Махсы Амини, и требовать от Ирана положить конец этим репрессиям, соблюдать свои обязательства по международному праву…»

Что касается «карикатурного» скандала, то утром 5 января министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью телеканалу LCI ответила иранским властям:

«Во французском законодательстве нет понятия «богохульство», и в стране, «в отличие от Ирана, существует свобода прессы», а также независимый суд.

Колонна также заявила: иранский режим «практикует чрезвычайно шокирующую политику взятия в заложники» иностранцев (среди которых, по данным МИД, семь французов, арестованных в разные годы. — Ю. С.).

10 декабря в ответ на вопрос журналиста, какова позиция Парижа «в отношении возможного признания Корпуса стражей исламской революции террористической организацией», во французском МИДе заявили: «Франция работает со своими европейскими партнерами над новыми санкционными мерами, не исключая априори никаких».

«С политической точки зрения пришло время ужесточения, мы должны проявить твердость, не разрывая отношений (с Тегераном), ударив по организации, находящейся в самом сердце системы», — заявил газете Le Monde «дипломатический источник», «понимающий, что инициатива ознаменует дальнейшее ухудшение и без того напряженных отношений между Тегераном и европейскими столицами».

По данным источника, среди самых активных сторонников такого решения — Германия, Нидерланды, Чехия. В США Стражи революции причислены к террористическим организациям с 2019 года.

Франция, по данным Le Monde, «долгое время не хотела поддерживать этот вариант», но вот сейчас, похоже, меняет свою точку зрения, ужесточая «практический подход» к иранскому режиму.

Согласие Парижа на признание КСИР террористической организацией, если оно будет подтверждено, станет поворотным — с учетом того, что Франция всегда стремилась не допустить полного разрыва с Тегераном: в том числе потому, что имеет в Иране серьезные экономические интересы. Кроме того, для французской дипломатии все последние годы крайне важной была роль посредника в вопросе возобновления соглашения 2015 года по иранской ядерной программе (из которого в 2018-м, по инициативе Трампа, вышел ключевой игрок — Соединенные Штаты). Но судя даже по официальным заявлениям французской дипломатии, надежда на договороспособность Тегерана в этом вопросе за последнее время резко уменьшилась.

Протестующие сжигают французский флаг. 8 января 2023 года. Фото: ATTA KENARE / AFP / East News

В то же время французские власти не могут не думать об упомянутых министром Колонна «заложниках» — семи французах, которые содержатся в иранских тюрьмах.

И одновременно должны защищать свободу французской прессы от нападок иранского режима. Притом что французские дипломаты, занимающиеся переговорами об освобождении своих сограждан, точно не могли обрадоваться подарку в виде «карикатурного» скандала.

Но что поделать: свобода прессы во Франции практически священна. Как и великая возможность прессы устроить громкий скандал при любой попытке вмешательства в ее дела.

Продолжение следует

11 января редакция еженедельника «Шарли» снова выпустила «иранский» номер. На обложке, которая была обнародована в соцсетях накануне, — снова та же голая женщина. Только теперь иранские муллы уже покидают ее тело. Подпись к рисунку: «Определенно, муллы ничего не понимают в женщинах». И ниже — слова одного из «выходящих»: «Мы потратили неделю на то, чтобы найти выход».

Выхода из франко-иранского «карикатурного» скандала, который бы устроил обе стороны, похоже, не существует.

10 января иранское государственное информагентство IRNA опубликовало почти открытую угрозу со стороны командующего Корпусом стражей исламской революции, генерал-лейтенанта Хосcейна Салами. «Я советую французам и руководителям журнала Charlie Hebdo внимательно изучить судьбу Салмана Рушди», — сказал генерал. (Напомню, в августе 2022-го на писателя было совершено нападение во время лекции в США, он получил более десятка ножевых ранений. Еще в 1989-м первый иранский аятолла Хомейни принял фетву с призывом к убийству Рушди. — Ю. С.)

«Не играйте с мусульманами, Салман Рушди 30 лет назад оскорбил Коран и святого пророка ислама и спрятался в опасных местах», — добавил генерал, заявив, что «спустя много лет молодой мусульманин отважно отомстил Салману Рушди и никто не смог его спасти». «Факт в том, что Салман Рушди не вернется», — заверил командующий КСИР.

В тот же день по поводу Charlie высказалась ливанская «Хезболла», зависящая от Ирана и давно внесенная в европейский список террористических организаций (ее «боевое крыло»). «Хезболла» «призывает французское правительство принять решительные меры для наказания виновных в этом акте, напавших на святое и оскорбивших достоинство целой нации», — говорится в заявлении группировки, которое цитирует AFP.

Акция протеста у посольства Франции в столице Ирана Тегеране 11 января 2023 года. Фото: ATTA KENARE / AFP / East News

11 января «толпа студентов университетов и представителей различных слоев иранского народа устроила акцию перед посольством Франции в Тегеране», «выражая свой протест против оскорбления религиозных святынь непристойной газетой Charlie Hebdo» (цитата по агентству IRNA). Под крики «Смерть Америке» и «Бог велик» демонстранты «призвали лидеров Исламской Республики Иран преследовать и привлекать к ответственности всех тех, кто нарушает священные исламские ценности».

Похожая акция у французского посольства прошла и в минувшее воскресенье — тогда, по данным корреспондента AFP, роль «представителей различных слоев» исполняли несколько десятков человек — «в основном студенты шиитских семинарий и женщины в чадрах». «О, Франция, откажись от своей враждебности!» и «Позор Франции!» — скандировали демонстранты, сжигавшие французские флаги. Собрание «оскорбленных» состоялось и в Куме, «священном городе шиитов», примерно в 150 км от Тегерана.

Тем же вечером, для закрепления эффекта, президент Ирана Ибрахим Раиси осудил публикацию карикатур. Президент дал понять, что публикация во французском журнале — это, видимо, часть всемирного заговора. «Прибегать к оскорблениям под видом свободы — яркое свидетельство абсурдности логики оскорбляющих и их разочарования в неосуществлении заговора хаоса…» — передало слова иранского президента AFP.

«Франция подтверждает свою неизменную и решительную приверженность свободе прессы, свободе выражения мнений и защите журналистов во всем мире. Любая угроза нашим гражданам неприемлема», — пояснил 11 января французский МИД.

Напомнив заодно о судьбе французов, сидящих в тюрьмах: «Мы также напоминаем иранским властям, что они несут ответственность за безопасность наших интересов и жителей в Иране».

«Если бы мы принимали во внимание раздражение (кого бы то ни было своими карикатурами), мы бы ничего не делали», — сказал в интервью Le Point главред «Шарли». «Демократические страны никогда не должны принимать во внимание запугивание», — озвучил принцип, которого до сих пор придерживался в отношении угроз со стороны политических «защитников ислама», президент Макрон.

Юрий Сафронов, обозреватель «Новой газеты»

* «Одним из вопросов в Иране, как и везде в мире, является место женщины в обществе. Мы знаем это, но мы должны постоянно напоминать себе: без свободных женщин нет свободного общества. И ситуация в Иране впечатляет с этой точки зрения. Дизайн обложки мог вращаться только вокруг женщин, которые занимают все пространство, в то время как муллы уменьшены до ползающих маленьких существ», — объяснил Рисс в интервью журналу Le Point.

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