Модные прически для вьющихся волос на 2023 год: варианты на разную длину

Если вы являетесь счастливой обладательницей вьющихся волос, этот факт в этом году однозначно вас порадует. Именно кудрявые волосы находятся в тренде и на выбор представлено множество самых оригинальных вариантов для выбора причесок. Рассмотрим несколько оригинальных моделей для разной длины.

Французский боб на короткие волосы

Очень стильная прическа, которая будет смотреться максимально привлекательно и не заставит вас долго мучиться с укладкой. Вымойте голову и высушите волосы удобным и привычным для вас способом. Не заботьтесь о том, чтобы выставить каждую прядь, все локоны будут на своих местах, и смотреться это будет просто восхитительно.

Кефаль

Также не менее привлекательная трендовая прическа, которая может рассматриваться обладательницам умеренно коротких, средних и длинных волос. Ее можно также назвать серединкой для тех, кто не готов избавиться от длины, но при этом не хочет ее слишком укорачивать. Преимущество в том, что короткие волосы сверху и по бокам и длинные на затылочной зоне будут очень удобными. Они не будут падать на лицо, а форма прически будет однозначно креативной.

Омолаживающая стрижка

Речь идет о прическе боб или каре, которая отличается практичностью и универсальностью. Она однозначно омолаживающая, поскольку челка прикрывает морщинки на лбу, боковые кудри частично закрывают щеки и моделируют форму. Длина выбирается произвольно, укладка максимально короткая по времени.

Боб с челкой-шторкой на среднюю длину

Милая и женственная прическа на средние волосы, отличающаяся оригинальностью и нежностью. Замечательно смотрится с любым цветом, легка в уходе, не требует частой коррекции. Челка-шторка позволяет моделировать лицо, ее длина выбирается произвольно.

Кудрявый шегги

Эту и предыдущую прическу объединяет наличие достаточно большого объема, который прибавляется за счет оригинальных техник стрижки.

Шегги можно сделать с челкой или без, длину выбрать произвольно, однако средняя смотрится максимально привлекательно. Остановите свой выбор на этой эффектной прическе и будете выглядят нарядно не только по праздникам, но и по будням.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Ступенчатая стрижка на длинные волосы

В этом сезоне в тренде многослойность, поэтому вы можете остановить свой выбор именно на данном варианте. В нем есть множество преимуществ, первым из которых является возможность продемонстрировать всю красоту своих локонов. Вторым плюсом является то, что прическа смотрится объемной, она хорошо удерживает форму, а также трансформируется в любую другую модель прически, не теряя привлекательности (например, «мальвинку» или хвостик».

Мелкие густые кудри на длинных волосах

Замечательная прическа, которую используют даже голливудские звезды. Она максимально привлекательна, универсальна, поскольку может быть повседневной и нарядной.

Также такой вариант может изумительно смотреться на представительницах прекрасного пола любых возрастов.

Стоит также сказать, что на дамах более зрелого возраста мелкие пышные кудри смотрятся очень эффектно, поскольку они омолаживают и позволяют образу стать более кокетливым и привлекательным.