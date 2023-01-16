У российской версии кроссовера Haval Dargo появится модификация X
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На российском рынке кроссовер Haval Dargo доступен в прошлого года, однако автомобиль не сумел набрать высокой популярности.
Вместе с тем производитель готовится выпустить на местном рынке улучшенную версию Haval Dargo Х. который существенно отличается от предшественника. Заявлено, что официальная премьера автомобиля состоится уже в первом квартале текущего года. Производитель ранее анонсировал, что новинка получил доработанные опции для езды в экстремальных условиях.
Среди преимуществ указали систему отключения всех электронных помощников, за счет чего управление по бездорожью существенно улучшится. Остальные параметры пока умалчиваются.
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