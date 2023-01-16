У российской версии кроссовера Haval Dargo появится модификация X

На российском рынке кроссовер Haval Dargo доступен в прошлого года, однако автомобиль не сумел набрать высокой популярности.

Вместе с тем производитель готовится выпустить на местном рынке улучшенную версию Haval Dargo Х. который существенно отличается от предшественника. Заявлено, что официальная премьера автомобиля состоится уже в первом квартале текущего года. Производитель ранее анонсировал, что новинка получил доработанные опции для езды в экстремальных условиях.

Среди преимуществ указали систему отключения всех электронных помощников, за счет чего управление по бездорожью существенно улучшится. Остальные параметры пока умалчиваются.