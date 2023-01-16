Путин пообещал рассмотреть вопросы развития аэропорта и автотрассы в Новосибирской области

Российский лидер Владимир Путин пообещал поручить кабмину рассмотреть вопросы развития аэропорта «Толмачево», а также строительства восточного обхода Новосибирска и реконструкции трассы «Иртыш», пишут СМИ.

По словам президента, направленная в письменном виде просьба о помощи в развитии объектов будет перенаправлена в правительство для дополнительной проработки и принятия к исполнению, передает РИА «Новости».

Международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) им. А. И. Покрышкина является крупнейшим за Уралом транзитным авиаузлом на направлениях между Европой и Азией.

Строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска (14-34 км) ведется с 2014 года. Современная объездная дорога обеспечит выход с Чуйского тракта на Северный обход Новосибирска, а также на трассы «Сибирь» и «Иртыш».

Ремонт автотрассы «Иртыш» проведут на участке с 50 по 60 км. На трассе обустроят новое покрытие, нанесут разметку, установят сигнальные столбики, барьерные ограждения и дорожные знаки.

Кроме того, глава Новосибирской области Андрей Травников пригласил главу государства посетить церемонию открытия строящегося терминала аэропорта, который продолжается несмотря на пандемию и санкции.

Помимо терминала, вокруг аэропорта развивается мощная сопутствующая инфраструктура: введены крупнейший логистический центр «Почты России», несколько логистических центров интернет-магазинов, цех бортового питания, проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы.

Ранее Путин назвал Новосибирскую область лидером среди регионов РФ по ряду параметров.

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