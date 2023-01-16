 

Pais: Военные ВСУ бросили позиции в Артемовске и Соледаре из-за нехватки боеприпасов

16.01.2023, 15:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Военнослужащие двух батальонов ВСУ покинули позиции в районе Артемовска и Соледара из-за нехватки боеприпасов, сообщили СМИ.

Как пишет испанская газета Pais, информацию об отступлении подтвердил командир танка 24-й танковой бригады ВСУ с позывным «Бурштин», который рассказал, что из шести боеспособных танков в его роте остался только один, передает ТАСС.

Ранее НМ ДНР опубликовала кадры, на которых видно, что по всему Соледару разбросаны тела боевиков ВСУ, боеприпасы и оружие, также показана подбитая техника, которую украинские военные бросили, убегая в панике из города.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03.21 / Сотрудников пензенского представительства при кабмине задержали по делу Белозерцева

13.08.20 / В ВОЗ назвали сумму, необходимую на разработку средств для борьбы с коронавирусом

28.09.20 / СК снял фильм о погибших при исполнении служебного долга сотрудниках

24.01.21 / В ряде областей Украины проходят повторные выборы

22.09.21 / В Запорожье на территории медуниверситета взорвался баллон. Полиция начала расследование

27.07.20 / Зюганов счел пчелиные законы идеальными для строительства партии

22.06.21 / Путин рассказал Меркель об итогах встречи с Байденом

04.10.20 / Российский врач предупредил о новых неожиданностях коронавируса

03.02.21 / “Не сильная я никакая, обычная”. Жена Навального поблагодарила за поддержку

13.06.21 / В Сети высмеяли изображение Байдена в очках с отражением Путина на обложке Time

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика