 

В Донецке решили не оборудовать крещенские купели из-за обстрелов

16.01.2023, 15:50, Новости дня
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Места для крещенских купаний не будут оборудовать в Донецке из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ, сообщил мэр столицы Донецкой Народной республики Алексей Кулемзин.

Украинские силы непрерывно обстреливают город, речь идет и о местах проведения религиозного обряда омовения, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию мэра.

В свою очередь мэр Горловки Иван Приходько также сообщил, что из-за участившихся обстрелов места для крещенских купаний в городе оборудованы не будут. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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