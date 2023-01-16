Секс-символ поколения: умерла актриса Джина Лоллобриджида

Мировое сообщество потрясено трагическим известием. Пресса сообщает, что умерла Джина Лоллобриджида.

Причины смерти деятельницы искусства не уточняются. Известно, что осенью прошлого года она перенесла операцию после перелома бедра со смещением.

Артистке было 95 лет. Лоллобриджида считается одной из последних актрис эпохи Золотого века.

До последних дней актриса сохраняла статус секс-символа своего поколения. В 2022 году она собиралась баллотироваться в итальянский сенат.

Примечательно, что когда-то довольно успешно занималась фотографией и сняла документальный фильм о Кубе. Из кино Лоллобриджида ушла довольно рано — в 1973 году.

Дебют артистки в Голливуде произошел в 1956 году. Самые известные роли легендарной итальянской актрисы – Аделина в фильме “Фанфан-Тюльпан” и Эсмеральда в “Соборе Парижской Богоматери”.

Лоллобриджида – офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», кавалер ордена Почётного легиона, офицер ордена Искусств и литературы и обладательница звезды на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.