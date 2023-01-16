ООН введёт уровни обеспокоенности

Генеральная Ассамблея ООН утвердила постановление о введении системы уровней обеспокоенности для полной и своевременной реакции на происходящие в мире события, говорится в пресс-релизе организации.

Предполагается, что шкала будет варьироваться от «некоторой обеспокоенности» до «чрезвычайно высокой обеспокоенности», что позволит ООН реагировать на события более слаженно, например, выносить постановления об осуждении тех или иных событий или принимать резолюции о призывах к порядку.

«Актуальные мировые события показали, что система выражения обеспокоенности, работавшая десятилетиями, устарела и требует модернизации», – заявил председатель Генассамблеи ООН Чаба Кёрёши.

Ожидается, что система начнет свою работу в течение следующих пяти лет после всестороннего обсуждения в различных комитетах организации.

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